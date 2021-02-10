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Нож в спину: дочь Брэда Питта унизила знаменитого отца
10.02.2021 13:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дочь голливудского актера Брэда Питта оскорбила звездного отца: 14-летняя Шайло отказалась носить знаменитую фамилию секс-символа.
Вопрос об опеке над детьми Питта и его бывшей жены Анджелины Джоли так и не разрешился. Ходили слухи, что звезда фильма о Ларе Крофт не одобряет того, что наследники общаются со своим отцом. А вот сам Питт не представляет своей жизни без семьи. Но недавно произошло то, что может разбить сердце актеру.
Биологическая дочь Питта и Джоли - Шайло публично отказалась от фамилии знаменитого отца. В секретном профайле в соцсетях, обладательница двойной фамилии удалила данные отца и стала Шайло Джоли.
По словам источников, такой поворот может спровоцировать очередной скандал между "мистером и миссис Смит" и причинить боль Питту, который всегда считал Шайло своей любимицей.
"Это неуважение к Брэду и признак того, что он может потерять дочь навсегда из-за Джоли. И даже если Шайло не имела ничего такого в виду, убрать фамилию отца - это что-то вроде ножа в спину", - рассказал инсайдер в доверительной беседе изданию The Mirror.
И пока Питт готовится к серьезному разговору с собственным ребенком,
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Одна из наследниц голливудского секс-символа публично отказалась от фамилии родителя. Источники подозревают, что в этом виновата экс-супруга актера.
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