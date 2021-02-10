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Биржа: за день до Всебелорусского народного собрания упали все основные валюты
Источник материала: Навiны
Торги на БВФБ в среду, 10 февраля, завершились ростом белорусского рубля.
Так, доллар сдал позиции сразу на 0,0214 пункта — 2,5783 белорусского рубля, российский рубль на 0,0191 пункта — 3,4912 белорусского рубля за 100 российских, евро на 0,0166 пункта — 3,1256 белорусского рубля.
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Торги на БВФБ в среду, 10 февраля, завершились ростом белорусского рубля.
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