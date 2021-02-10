Прикольные и необычные подарки на День святого Валентина

Любовь не терпит лени и безразличия. Поэтому в особенный день лучше порадовать своего любимого или любимую интересным или просто прикольным подарком. Медведи из роз, приторные сладости, кружки и мягкие игрушки — главные пункты списка банальностей на день влюбленных. А что придумать оригинального? Собрали в Каталоге необычные идеи подарков на 14 февраля.
Медитативная новинка 2021 года уже добралась в Беларусь и посвящена японскому искусству выращивания миниатюрных копий настоящих деревьев. Только в данном случае все гораздо проще. Дерево собирается из 878 деталей и не требует какого-то дополнительного ухода. Форму кроны или ее цвета можно менять. Из этой же цветочной серии в Каталог добавлен шикарный «Букет цветов», но пока на него не выставлены цены.
Хороший вариант для тех, кто соскучился по путешествиям в другие страны. Когда мы снова сможем сесть на чемоданы, пока неизвестно. Зато свой отпуск можно собрать дома из пластиковых деталек. Вместе со своим партнером воссоздать небоскребы Дубая, Статую Свободы или знаменитую по урокам английского языка в школе Трафальгарскую площадь.
Самый функциональный подарок — подставки с регулировкой высоты и наклона. Подходят не только для потребления контента, но и для создания. Своеобразные штативы для ваших сториз с рецептами, распаковками или влогами — ровный горизонт и без трясущихся рук. Или интересный держатель для смартфона или планшета с раскладной конструкцией и зажимом. Почему-то подобные вещи всегда придумываются в Китае.
Идеальная парная настолка «Для тебя», где для каждого в паре есть свой конвертик с романтическими заданиями. К выполнению некоторых действительно придется подойти основательно и творчески. А иногда для создания по-настоящему хорошего сюрприза потребуется целая неделя. Легкая возможность стать еще ближе со своей половинкой с помощью простых сюрпризов, описанных в карточках этой игры. Для матерых и смелых парочек есть классические «Фанты Шуры-муры». Тут уж главное не стесняться. Была бы фантазия, а воплотить ее можно в любых взрослых играх.
Маленький хит Каталога. Популярные подставки для геймпадов и смартфонов в виде разных клевых персонажей. Тут есть маленький Грогу из «Мандалорца», Железный человек, Черная пантера и многие другие. Альтернативный вариант — классические коллекционные фигурки-статуэтки.
Новый и необычный способ пить вкусный кофе. Заливаете воду, засыпаете кофе и нажимаете на одну-единственную кнопку. Кофе готовится точно так же, как в турке, только следить за ним вообще не надо. Вы можете уйти в другую комнату, собираться на работу или чистить зубы. Устройство само отключится, когда напиток будет готов.
Миртовое дерево — символ молодости, красоты и целомудрия, а также супружеской верности и вечной любви. Идеальный подарок на День святого Валентина. Круглогодичное украшение для дома с нетребовательным уходом.