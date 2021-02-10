Прикольные и необычные подарки на День святого Валентина

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Любовь не терпит лени и безразличия. Поэтому в особенный день лучше порадовать своего любимого или любимую интересным или просто прикольным подарком. Медведи из роз, приторные сладости, кружки и мягкие игрушки — главные пункты списка банальностей на день влюбленных. А что придумать оригинального? Собрали в Каталоге необычные идеи подарков на 14 февраля.

Медитативная новинка 2021 года уже добралась в Беларусь и посвящена японскому искусству выращивания миниатюрных копий настоящих деревьев. Только в данном случае все гораздо проще. Дерево собирается из 878 деталей и не требует какого-то дополнительного ухода. Форму кроны или ее цвета можно менять. Из этой же цветочной серии в Каталог добавлен шикарный «Букет цветов» , но пока на него не выставлены цены.





Хороший вариант для тех, кто соскучился по путешествиям в другие страны. Когда мы снова сможем сесть на чемоданы, пока неизвестно. Зато свой отпуск можно собрать дома из пластиковых деталек. Вместе со своим партнером воссоздать небоскребы Дубая , Статую Свободы или знаменитую по урокам английского языка в школе Трафальгарскую площадь .





Самый функциональный подарок — подставки с регулировкой высоты и наклона. Подходят не только для потребления контента, но и для создания. Своеобразные штативы для ваших сториз с рецептами, распаковками или влогами — ровный горизонт и без трясущихся рук. Или интересный держатель для смартфона или планшета с раскладной конструкцией и зажимом. Почему-то подобные вещи всегда придумываются в Китае.





Идеальная парная настолка «Для тебя» , где для каждого в паре есть свой конвертик с романтическими заданиями. К выполнению некоторых действительно придется подойти основательно и творчески. А иногда для создания по-настоящему хорошего сюрприза потребуется целая неделя. Легкая возможность стать еще ближе со своей половинкой с помощью простых сюрпризов, описанных в карточках этой игры. Для матерых и смелых парочек есть классические «Фанты Шуры-муры» . Тут уж главное не стесняться. Была бы фантазия, а воплотить ее можно в любых взрослых играх .





Маленький хит Каталога. Популярные подставки для геймпадов и смартфонов в виде разных клевых персонажей. Тут есть маленький Грогу из «Мандалорца» , Железный человек, Черная пантера и многие другие. Альтернативный вариант — классические коллекционные фигурки-статуэтки .





Новый и необычный способ пить вкусный кофе. Заливаете воду, засыпаете кофе и нажимаете на одну-единственную кнопку. Кофе готовится точно так же, как в турке, только следить за ним вообще не надо. Вы можете уйти в другую комнату, собираться на работу или чистить зубы. Устройство само отключится, когда напиток будет готов.

Портативное зарядное устройство на 10000 мАч с двумя выходами выглядит как пленочная аудиокассета. Если бы еще оно заряжалось от вращения на карандаше, то было бы полное ностальгическое комбо.





Миртовое дерево — символ молодости, красоты и целомудрия, а также супружеской верности и вечной любви. Идеальный подарок на День святого Валентина. Круглогодичное украшение для дома с нетребовательным уходом.







