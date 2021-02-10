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Прикольные и необычные подарки на День святого Валентина

10.02.2021 14:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Любовь не терпит лени и безразличия. Поэтому в особенный день лучше порадовать своего любимого или любимую интересным или просто прикольным подарком. Медведи из роз, приторные сладости, кружки и мягкие игрушки — главные пункты списка банальностей на день влюбленных. А что придумать оригинального? Собрали в Каталоге необычные идеи подарков на 14 февраля.

Дерево в технике бонсай из Lego

Медитативная новинка 2021 года уже добралась в Беларусь и посвящена японскому искусству выращивания миниатюрных копий настоящих деревьев. Только в данном случае все гораздо проще. Дерево собирается из 878 деталей и не требует какого-то дополнительного ухода. Форму кроны или ее цвета можно менять. Из этой же цветочной серии в Каталог добавлен шикарный «Букет цветов», но пока на него не выставлены цены.


Конструктор LEGO Creator 10281 Бонсай
Creator, рекомендуемый возраст 18 лет, 878 деталей
260 р.
1 предложение

Архитектурная серия Lego

Хороший вариант для тех, кто соскучился по путешествиям в другие страны. Когда мы снова сможем сесть на чемоданы, пока неизвестно. Зато свой отпуск можно собрать дома из пластиковых деталек. Вместе со своим партнером воссоздать небоскребы Дубая, Статую Свободы или знаменитую по урокам английского языка в школе Трафальгарскую площадь.


Конструктор LEGO Architecture 21052 Дубай
Architecture, рекомендуемый возраст 16 лет, 740 деталей
218 р.
4 предложения
Конструктор LEGO Architecture 21045 Трафальгарская площадь
Architecture, рекомендуемый возраст 12 лет, 1197 деталей
268 р.
4 предложения
Конструктор LEGO Architecture 21042 Статуя свободы
1 отзыв
Architecture, рекомендуемый возраст 16 лет, 1685 деталей
369 р.
3 предложения
Конструктор LEGO Architecture 21051 Токио
Architecture, рекомендуемый возраст 16 лет, 547 деталей
225 р.
2 предложения
Вся серия "Архитектура LEGO" в Каталоге

Подставки для планшетов и смартфонов

Самый функциональный подарок — подставки с регулировкой высоты и наклона. Подходят не только для потребления контента, но и для создания. Своеобразные штативы для ваших сториз с рецептами, распаковками или влогами — ровный горизонт и без трясущихся рук. Или интересный держатель для смартфона или планшета с раскладной конструкцией и зажимом. Почему-то подобные вещи всегда придумываются в Китае.


Подставка для планшета Baseus SUZJ-02
для планшета до 21.5", регулируемый наклон
78,00 р.
1 предложение
Подставка для планшета Baseus SULR-B0S
для планшета/для смартфона до 12.9", регулируемый наклон
55,00 р.
1 предложение

Романтические настольные игры

Идеальная парная настолка «Для тебя», где для каждого в паре есть свой конвертик с романтическими заданиями. К выполнению некоторых действительно придется подойти основательно и творчески. А иногда для создания по-настоящему хорошего сюрприза потребуется целая неделя. Легкая возможность стать еще ближе со своей половинкой с помощью простых сюрпризов, описанных в карточках этой игры. Для матерых и смелых парочек есть классические «Фанты Шуры-муры». Тут уж главное не стесняться. Была бы фантазия, а воплотить ее можно в любых взрослых играх.


Настольная игра Магеллан Для тебя MAG00041
романтическая, жанр: коммуникация и общение, количество игроков: 2, возраст: 16 лет, партия 80–120 мин
22,00 р.
2 предложения
Настольная игра Фанты Шуры-муры Флирт №2
активная, жанр: коммуникация и общение, количество игроков: 2, возраст: 18 лет, партия 45 мин
34,06 р.
1 предложение

Фигурки в виде героев фильмов, игр и комиксов

Маленький хит Каталога. Популярные подставки для геймпадов и смартфонов в виде разных клевых персонажей. Тут есть маленький Грогу из «Мандалорца», Железный человек, Черная пантера и многие другие. Альтернативный вариант — классические коллекционные фигурки-статуэтки.


Фигурка-держатель Exquisite Gaming Cable Guy The Mandalorian The Child
1 отзыв
69,99 р.
1 предложение
Фигурка-держатель Exquisite Gaming Cable Guy Assassins Creed Ezio
1 отзыв
59,99 р.
1 предложение
Фигурка Dark Horse Cyberpunk 2077 - Johnny Silverhand
фигурка, Джонни Сильверхенд (Johnny Silverhand), Cyberpunk 2077, 24.13 см
250 р.
1 предложение
Фигурка Dark Horse The Witcher 3: Wild Hunt - Geralt Grandmaster Ursine
фигурка, Геральт из Ривии (Geralt z Rivii), Ведьмак (The Witcher), 24.13 см
250 р.
1 предложение
Все крутые фигурки-подставки в Каталоге

Автоматическая турка Gorenje

Новый и необычный способ пить вкусный кофе. Заливаете воду, засыпаете кофе и нажимаете на одну-единственную кнопку. Кофе готовится точно так же, как в турке, только следить за ним вообще не надо. Вы можете уйти в другую комнату, собираться на работу или чистить зубы. Устройство само отключится, когда напиток будет готов.

Электрическая турка Gorenje ATCM730T
5 отзывов
электрическая турка, 735 Вт, корпус пластик, используемый кофе: молотый, цвет коричневый/черный
217 р.
16 предложений

Пауэрбанк в виде аудиокассеты

Портативное зарядное устройство на 10000 мАч с двумя выходами выглядит как пленочная аудиокассета. Если бы еще оно заряжалось от вращения на карандаше, то было бы полное ностальгическое комбо.


Портативное зарядное устройство Remax Tape 3 RPP-138
10000 мАч (37 Вт·ч), выходы: 2 x 5V (2100 мА)
36,00 р.
1 предложение

Стеклянные флорариумы с миртовым деревом

Миртовое дерево — символ молодости, красоты и целомудрия, а также супружеской верности и вечной любви. Идеальный подарок на День святого Валентина. Круглогодичное украшение для дома с нетребовательным уходом.


Флорариум Home Garden Капля с Миртом
мирт/фиттония
155 р.
1 предложение
Флорариум Home Garden Цилиндр Мирт
мирт
140 р.
1 предложение
Все флорариумы в Каталоге

Бонус: набор мини-десертов с хорошим составом и без сахара


SweetGreen Набор мини-десертов
530 г
30,00 р.
1 предложение

 
 
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Любовь не терпит лени и безразличия. Поэтому в особенный день лучше порадовать своего любимого или любимую интересным или просто прикольным подарком. Медведи из...
 
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