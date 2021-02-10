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Так выглядит неотвратимость. Водители наперед знали, что сейчас произойдет авария (видео)
Источник материала: Onliner
Два гродненских водителя уже наперед знали, что через четыре секунды произойдет авария, но оба ничего не могли поделать. Двое взрослых мужчин попали в ситуацию неизбежности. Винить кого-то из водителей сложно. Все оказалось на видео. Повреждения у автомобилей несерьезные.
«Конечно, можно сказать, что скорость Hyundai Creta не соответствовала дорожным условиям, —
Хочется напомнить, что особого внимания требуют перекрестки и пешеходные переходы — те места, где дорога становится катком. Не стоит забывать и про боковой интервал — такие ДТП тоже стали частыми в последнее время.
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