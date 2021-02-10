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«Я не кот». Адвокат во время созвона с судьей не смог отключить фильтр в Zoom

10.02.2021 14:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Адвокат из Техаса Род Понтон оконфузился, когда во время видеоконференции в Zoom с судьей предстал перед ним в виде милого котика. И никак не мог поменять фильтр, чтобы продемонстрировать свою человеческую сущность, когда судья спросил, почему к нему обращается цифровой кот.

— Я не знаю, как это удалить. У меня здесь моя помощница, она пытается это сделать, но я готов продолжать слушание… Я здесь и живой. Я не кот, — заверил адвокат судью.

После инцидента судья Рой Фергюсон написал у себя в Twitter:

— Если ребенок использовал ваш компьютер, перед тем, как присоединиться к виртуальному слушанию, проверьте параметры видео, чтобы убедиться, что фильтры отключены. Этот котенок только что сделал официальное заявление по делу.

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Адвокат из Техаса Род Понтон оконфузился, когда во время видеоконференции в Zoom с судьей предстал перед ним в виде милого котика. И никак не мог поменять фильтр,...
 
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