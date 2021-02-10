«Я не кот». Адвокат во время созвона с судьей не смог отключить фильтр в Zoom

Источник материала: Onliner

Адвокат из Техаса Род Понтон оконфузился, когда во время видеоконференции в Zoom с судьей предстал перед ним в виде милого котика. И никак не мог поменять фильтр, чтобы продемонстрировать свою человеческую сущность, когда судья спросил, почему к нему обращается цифровой кот.

— Я не знаю, как это удалить. У меня здесь моя помощница, она пытается это сделать, но я готов продолжать слушание… Я здесь и живой. Я не кот, — заверил адвокат судью.

После инцидента судья Рой Фергюсон написал у себя в Twitter:

— Если ребенок использовал ваш компьютер, перед тем, как присоединиться к виртуальному слушанию, проверьте параметры видео, чтобы убедиться, что фильтры отключены. Этот котенок только что сделал официальное заявление по делу.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_us https://t.co/I0zaj0wu6K — Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021