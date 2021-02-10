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«Я не кот». Адвокат во время созвона с судьей не смог отключить фильтр в Zoom
Источник материала: Onliner
Адвокат из Техаса Род Понтон оконфузился, когда во время видеоконференции в Zoom с судьей предстал перед ним в виде милого котика. И никак не мог поменять фильтр, чтобы продемонстрировать свою человеческую сущность, когда судья спросил, почему к нему обращается цифровой кот.
— Я не знаю, как это удалить. У меня здесь моя помощница, она пытается это сделать, но я готов продолжать слушание… Я здесь и живой. Я не кот, — заверил адвокат судью.
После инцидента судья Рой Фергюсон написал у себя в Twitter:
— Если ребенок использовал ваш компьютер, перед тем, как присоединиться к виртуальному слушанию, проверьте параметры видео, чтобы убедиться, что фильтры отключены. Этот котенок только что сделал официальное заявление по делу.
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