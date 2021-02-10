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6,4 л на «сотню»: у минивэнов Ford S-Max и Galaxy появилась гибридная версия

10.02.2021 14:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Ford продолжает электрификацию модельного ряда в Европе — гибридными модификациями обзавелись минивэны S-Max и Galaxy, небольшое обновление которых было проведено еще осенью 2019 года.


Силовая установка у S-Max Hybrid и Galaxy Hybrid унифицирована с кроссовером Kuga Hybrid, европейские продажи которого начались осенью прошлого года. Она состоит из 2,5-литровой атмосферной «четверки», работающей по циклу Аткинсона, электромотора, электромеханического вариатора и компактной литий-ионной батареи емкостью всего 1,1 кВт·ч. Зарядить от розетки ее нельзя, а на электротяге минивэны могут только стартовать и передвигаться на короткие расстояния.



Пиковая мощность бензоэлектрической установки S-Max и Galaxy — 190 л.с., крутящий момент равен 200 Нм. До 100 км/ч гибридный S-Max разгоняется за паспортные 9,8 секунды, а Galaxy Hybrid — за 10 секунд. Максимальная скорость у обоих минивэнов — 185 км/ч. Заявленный расход топлива по циклу WLTP — 6,4−6,5 л на 100 км. Объем багажника у S-Max Hybrid варьируется от 285 л до 2200 л, а у Galaxy Hybrid — от 300 л до 2339 л.


Выпуск гибридных S-Max и Galaxy налажен на предприятии Ford в испанской Валенсии, где также производится Kuga Hybrid. В Европе прием заказов на гибридные однообъемники Ford уже начался.

 
 
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Компания Ford продолжает электрификацию модельного ряда в Европе - гибридными модификациями обзавелись минивэны S-Max и Galaxy, небольшое обновление которых было...
 
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