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6,4 л на «сотню»: у минивэнов Ford S-Max и Galaxy появилась гибридная версия
Источник материала: Tut.by
Компания Ford продолжает электрификацию модельного ряда в Европе — гибридными модификациями обзавелись минивэны
Силовая установка у S-Max Hybrid и Galaxy Hybrid унифицирована с кроссовером
Пиковая мощность бензоэлектрической установки S-Max и Galaxy — 190 л.с., крутящий момент равен 200 Нм. До 100 км/ч гибридный S-Max разгоняется за паспортные 9,8 секунды, а Galaxy Hybrid — за 10 секунд. Максимальная скорость у обоих минивэнов — 185 км/ч. Заявленный расход топлива по циклу WLTP — 6,4−6,5 л на 100 км. Объем багажника у S-Max Hybrid варьируется от 285 л до 2200 л, а у Galaxy Hybrid — от 300 л до 2339 л.
Выпуск гибридных S-Max и Galaxy налажен на предприятии Ford в испанской Валенсии, где также производится Kuga Hybrid. В Европе прием заказов на гибридные однообъемники Ford уже начался.
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Компания Ford продолжает электрификацию модельного ряда в Европе - гибридными модификациями обзавелись минивэны S-Max и Galaxy, небольшое обновление которых было...
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