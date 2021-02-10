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«J:Морс» дадут концерт уже в воскресенье. Билеты со скидкой - только сегодня
Источник материала: Tut.by
Белорусская группа «J:Морс» сыграет
Белорусская группа «J:Морс» выпустила альбом «Здравствуй» 5 ноября. Его релиз команда
Именно песни из этого альбома, а также другие хиты группы можно услышать на мероприятии 14 февраля, которое уже стало традицией для коллектива.
Только сегодня по промокоду «реальная любовь» купить билеты на воскресный концерт можно со скидкой 30%.
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Белорусская группа «J:Морс» сыграет традиционный концерт в День всех влюбленных. В этом году музыканты на мероприятии еще и презентуют новый альбом «Здравствуй»,...
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