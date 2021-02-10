«J:Морс» дадут концерт уже в воскресенье. Билеты со скидкой - только сегодня

Источник материала: Tut.by

Белорусская группа «J:Морс» сыграет традиционный концерт в День всех влюбленных. В этом году музыканты на мероприятии еще и презентуют новый альбом «Здравствуй», вышедший в ноябре 2020-го. Только сегодня по специальному промокоду билеты можно купить со скидкой 30%.





Белорусская группа «J:Морс» выпустила альбом «Здравствуй» 5 ноября. Его релиз команда сделала в Telegram . Лидер коллектива Владимир Пугач написал , что так они хотят донести свои треки до максимального количества людей, потому что именно этот мессенджер сегодня — мощнейший канал коммуникации в Беларуси.

Именно песни из этого альбома, а также другие хиты группы можно услышать на мероприятии 14 февраля, которое уже стало традицией для коллектива.

Только сегодня по промокоду «реальная любовь» купить билеты на воскресный концерт можно со скидкой 30%.

Концерт «J:Морс» Когда: 14 февраля, 19.00

Где: Prime Hall

Сколько: от 40 до 83,5 рубля без учета скидки Купить билет со скидкой 30% (по ссылке нужно ввести промокод «реальная любовь»)