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Папа хотел как лучше. В деревне под Гродно сгорел автомобиль, который стоял в гараже

10.02.2021 14:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Лосево, что недалеко от Гродно, прямо в гараже сгорел автомобиль. Хозяин решил согреть помещение и растопил печь-буржуйку, чтобы утром его сын без труда смог завести свою машину, сообщает «Перспектива».


Фото: rgazeta.by

Гараж, где произошел пожар, располагался под одной кровлей с летней кухней. Днем хозяин решил согреть помещение и растопил печь-буржуйку, чтобы утром сын без труда смог завести автомобиль. Топил печку около трех часов, затем загнал машину в гараж «отогреваться».

Спустя час в доме пропало электричество. Мужчина вышел на улицу и заметил клубы дыма, выбивающиеся из-за двери гаража. Открыл ворота и увидел, что внутри все полыхает. Супруга вызвала пожарных. Домочадцы пытались потушить огонь самостоятельно, но у них ничего не получилось.

Сотрудники МЧС не допустили распространения пламени на летнюю кухню, но все имущество в гараже, в том числе и легковой автомобиль Fiat 1994 года выпуска, уничтожено.

Предположительно, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации печи-буржуйки.

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Теги: Гродно
 
 
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Хозяин решил согреть помещение и растопил печь-буржуйку, чтобы утром его сын без труда смог завести свою машину.
 
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