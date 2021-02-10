Дмитриев: «Никакую общенациональную кампанию сегодня невозможно провести и выиграть для Лукашенко»

Источник материала: Салiдарнасць

Почему белорусский правитель не признает политический кризис.





— Важный момент, что сам Лукашенко политический кризис в стране не признает. Он постоянно говорит: нет, все нормально, это просто какая-то кучка недовольных людей, которых проплачивает Запад. Потому что понятно, если он признает политический кризис, тогда нужно идти на диалог, — отметил в интервью Московскому комсомольцу экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

Политик уверен, что отказ Лукашенко от диалога продиктован пониманием того, что он не может опираться на мнение большинства.

— Я считаю, он на сегодняшний день на диалог идти абсолютно не собирается. Он проводит якобы подготовку каких-то изменений в Конституцию, которую пообещало Владимиру Путину в Сочи. Но и Конституцию не собирается менять, потому что представить сегодня общенациональную кампанию, референдум — их просто невозможно провести и выиграть для Лукашенко, как, собственно, и любую общенациональную кампанию.

Он сегодня представляет меньшинство. Поэтому, возможно, думает, что при помощи манипуляции с ВНС, которому якобы обещает отдать часть полномочий, а самому стать главой этого собрания, он избежит будущих выборов.

Но это тоже явно не то, что сегодня хочет или готово принять общество в качестве каких-то шагов навстречу, — считает Дмитриев.