ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дмитриев: «Никакую общенациональную кампанию сегодня невозможно провести и выиграть для Лукашенко»

10.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Почему белорусский правитель не признает политический кризис.

Дмитриев: «Никакую общенациональную кампанию сегодня невозможно провести и выиграть для Лукашенко»

— Важный момент, что сам Лукашенко политический кризис в стране не признает. Он постоянно говорит: нет, все нормально, это просто какая-то кучка недовольных людей, которых проплачивает Запад. Потому что понятно, если он признает политический кризис, тогда нужно идти на диалог, — отметил в интервью Московскому комсомольцу экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

Политик уверен, что отказ Лукашенко от диалога продиктован пониманием того, что он не может опираться на мнение большинства.

— Я считаю, он на сегодняшний день на диалог идти абсолютно не собирается. Он проводит якобы подготовку каких-то изменений в Конституцию, которую пообещало Владимиру Путину в Сочи. Но и Конституцию не собирается менять, потому что представить сегодня общенациональную кампанию, референдум — их просто невозможно провести и выиграть для Лукашенко, как, собственно, и любую общенациональную кампанию.

Он сегодня представляет меньшинство. Поэтому, возможно, думает, что при помощи манипуляции с ВНС, которому якобы обещает отдать часть полномочий, а самому стать главой этого собрания, он избежит будущих выборов.

Но это тоже явно не то, что сегодня хочет или готово принять общество в качестве каких-то шагов навстречу, — считает Дмитриев. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Прикольные и необычные подарки на День святого Валентина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by