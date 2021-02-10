В квартире блогера и экс-редактора Office Life Виктора Малишевского прошел обыск

Источник материала: АФН

В квартире известного блогера и экс-редактор Office Life Виктора Малишевского сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели обыск.

Об этом сообщила , сообщила его супруга Галина Малишевская.

«Я не в Минске, сегодня мне позвонили коллеги мужа, сказали, что он не вышел на работу. На связь не выходит ребенок, у него удаленка», — сказала она.

По ее словам, она позвонила подруге, у которой есть ключи от квартиры, и попросила проверить, что там происходит. Около 12.30 та открыла дверь в квартиру, но пройти ей не дали сотрудники ДФР, которые уже были внутри.

«Что они там делают и на каком основании, мы не знаем», — сказала Малишевская.

Соседка Галины и Виктора Малишевских рассказала, что утром 10 февраля ей позвонили по домофону четверо мужчин в масках. Они представились милицией и сказали: «Мы не к вам», а когда она открыла дверь, прошли в квартиру Малишевских на третьем этаже.

Теперь в квартире осталась только собака - «гости» ушли и, видимо, увезли с собой Виктора Малишевского, сообщает Еврорадио.

Следует отметить, что Виктор Малишевский уже почти как год работает директором департамента по коммуникациям «Альфа-Банка».