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Уволен директор филиала «Гродно Азота»
Источник материала: Хартия'97
Уволен директор филиала «Гродно Азота»
Именно на «Химволокно» были одни из самых массовых протестов рабочих после выборов.
Как сообщает Telegram-канал
После выборов именно на«Химволокно» работники потребовали вызвать руководство города и милиции, а также призвать их к ответу.
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Именно на «Химволокно» были одни из самых массовых протестов рабочих после выборов.
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