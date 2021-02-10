ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Студенты БГУ начали учебный семестр с акции протеста

10.02.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Студенты БГУ начали учебный семестр с акции протеста

  • 10.02.2021, 14:23
Студенты БГУ начали учебный семестр с акции протеста

Участники цепи солидарности намекнули, что весной события ускоряются.

Студенты Факультета философских и социальных наук Белгосуниверситета начали учебный семестр с акции протеста, сообщает телеграм-канал «ФФСН бастуе».

«Время понемногу пробуждаться от зимней спячки. Помните о своих друзьях и соратниках! Мечта о весне скоро сбудется, но в конце зимнего мрака важно поддерживать и подкреплять друг друга. Из этой поддержки, солидарности и простой человеческой теплоты прорастает та мощь, которой мы уже сейчас строим свое будущее. Весной события ускоряются, и каждому из нас понадобятся новые силы. Продолжаем идти к свету вместе!

Очень интересно, что простое поздравление вызвало агрессивную реакцию со стороны сотрудника службы охраны БГУ - вплоть до превышения им своих полномочий и физического нападения на участников акции. Теперь мы знаем, что самое страшное оружие, которое, видимо, наголову разрушит стены нашего корпуса и должно быть остановлено любыми средствами - это плакаты с названиями специальностей факультета. ФФСН, мы сила!», — заявили участники акции.



Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники цепи солидарности намекнули, что весной события ускоряются.
 
Новости дня
Новости разные
 
В интернете опубликована программа ВНС и списки выступающих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by