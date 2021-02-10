ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые обнаружили у волков необычную тактику охоты на бобров

10.02.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили у волков необычную тактику охоты на бобров

  • 10.02.2021, 14:11
  • 2,282
Ученые обнаружили у волков необычную тактику охоты на бобров

Зоологи наблюдали за поведением хищников в более чем 12 000 мест в Евразии и Северной Америке.

Как правило, волки охотятся стаями на крупных млекопитающих, таких как лоси, олени и бизоны, догоняя и истощая свою добычу. Однако в густых бореальных лесах Северной Америки и Евразии летом волки часто ловят бобров в одиночку. Делать это непросто, ведь бобры большую часть времени проводят в водоеме, не отходя далеко от места, где они могли бы спрятаться, пишет popmech.ru.

Авторы новой работы впервые заметили эту тактику у волков, наблюдая за их поведением в более чем 12 000 мест в Евразии и Северной Америке. В результате исследователям удалось задокументировать 748 случаев, когда хищники терпеливо выжидали удачного момента, но так и не смогли поймать бобров и 214 случаев, когда животные смогли это сделать.

Бобры имеют чрезвычайно плохое зрение, поэтому они полагаются в первую очередь на хорошо развитое обоняние, чтобы заметить хищников на суше. Но волки все же научились обманывать чувства этих зверей. Исследователи обнаружили, что волки выбирают места для засад в пределах нескольких метров от того места, где бобры выходят на сушу. Волки, скорее всего, поняли, что бобры не могут заметить их визуально, поэтому подбирались как можно ближе к местам обитания грызунов. При этом хищники почти всегда выбирали места для засад с подветренной стороны, чтобы их не учуяли бобры.

Когда волки выжидают бобров, то проявляют удивительное терпение. Они проводят очень много времени в засаде вблизи бобровых плотин и троп. В среднем животные ждали около 4 часов, но были и те, кто ждал удобного случая по 12 и даже 30 часов. Исследователи отмечают, что такое поведение свойственно не отдельным представителям этого вида, а многим хищникам по всему миру. Данные указывают, что волки используют похожую тактику охоты очень часто, когда хотят полакомиться бобрами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зоологи наблюдали за поведением хищников в более чем 12 000 мест в Евразии и Северной Америке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ад «ядра пратэсту» да «бастыёну Лукашэнкі»: вынікі апытаньня Chatham house
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by