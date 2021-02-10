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Кремль испытывает панический страх

10.02.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Кремль испытывает панический страх

  • 10.02.2021, 13:57
  • 1,868
Кремль испытывает панический страх

Протест имеет огромный смысл.

Известный российский колумнист Александр Минкин, которого задерживали в Москве на одной из акций, поясняет, почему протест имеет смысл.

— Протест имеет огромный смысл, — пишет Александр Минкин. — Та бешеная реакция, которую он вызвал у власти, говорит, что она реально испытывает страх, панический страх. Отсюда и жестокость, и пытки, и вопиющее беззаконие. А раз власть боится — значит, протест имеет смысл.

Во-вторых, и быть может, еще важнее: каждый, кто выходит на протест, рискуя свободой, здоровьем и жизнью, показывает сам себе, что он Человек, а не тварь дрожащая. (Смотрите, не придеритесь к цитате; Раскольников шел с топором убивать безоружную, а мы идем безоружные против вооруженных.)

Кое-кто выставляет дураками людей, отважившихся на поступок чести. Убеждают колеблющихся, что умный и порядочный человек должен сидеть тихо и не высовываться. Они подсказывают аргументы тем, кому очень хочется оправдать свой страх в собственных глазах.

Им хочется считать себя честными и умными. А для этого надо выставлять протестующих безмозглыми, обманутыми и (еще подлее) продажными.

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