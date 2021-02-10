Источник материала: Хартия'97

В Витебске облсуд встал на сторону пенсионерок, задержанных на фитнесе в лесу 3 10.02.2021, 13:54

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ТАТЬЯНА СЕВЕРИНЕЦ

ФОТО: «РАДЫЁ РАЦЫЯ»

Судьи отклонили протест прокуратуры на закрытие дел Татьяны Северинец и ее подруг.

Витебский областной суд 10 февраля отклонил протесты городской прокуратуры на решения судов о закрытии административных дел шестерых женщин, которых милиция 13 января задержала в пригородном Шпилевском лесу — на прогулке со скандинавскими палками, и обвинила в несанкционированной акции с БЧБ-флагом, сообщает tut.by .

Что произошло?

Утром 13 января в пригородном лесу собралась компания женщин: Татьяна Северинец, Людмила Каминская, Людмила Володкевич, Елена Коснова, Тамара Ильина и Раиса Кухто. Татьяна Северинец хотела провести для них мастер-класс по скандинавской ходьбе. Однако их задержали 12 сотрудников милиции.

Женщин доставили в Первомайский РОВД. На всех составили протоколы по статье 23.34 КоАП и обвинили в участии в несанкционированном пикете «с бело-красно-белым полотнищем».

19 и 20 января судьи Вероника Борисова и Владимир Цариков прекратили в отношении женщин дела за недоказанностью вины.

Далее прокуратура опротестовала в областной суд решения судов Первомайского и Октябрьского районов Витебска.

«Вывод о недоказанности вины указанных лиц в совершении административного правонарушения был сделан преждевременно, без надлежащего расследования обстоятельств правонарушения», — говорилось в протесте прокуратуры.

Сегодня судьи Витебского областного суда Светлана Иванова и Ирина Смолякова отклонили протесты городской прокуратуры. Решения касается всех шестерых женщин, которые были фигурантками этого нашумевшего на всю страну административного дела.

— В Шпилевском лесу, наверное, сдох волк! А если серьезно, я приятно удивлена. Судьи и решили проявить уважение к закону и себе, — прокомментировала одна из участниц спортивной прогулки в лесу 13 января Татьяна Северинец.

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