|
На главных страницах большинства польских СМИ появилось открытое письмо к властям
Источник материала: Хартия'97
На главных страницах большинства польских СМИ появилось открытое письмо к властям
Польские независимые медиа протестуют против планов ввести налог на рекламу в СМИ.
Большинство независимых СМИ в Польше сегодня опубликовали на своих главных страницах открытое письмо к польским властям.
Таким образом польские медиа протестуют против планов ввести налог на рекламу в СМИ. Независимые СМИ считают, что это может привести к исчезновению объективной журналистики в стране.
Издатели заявляют, что в случае введения налога независимые СМИ окажутся в проигрышной позиции по сравнению с государственными, которые получают дотации от правительства страны.
Среди подписавших обращение — ведущие СМИ Польши: Rzeczpospolita, Onet.pl, Gazeta Wyborcza, Newsweek, Forbes, Polityka, Interia.pl, RMF, телеканалы Canal +, Polsat, Puls, TVN и многие другие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польские независимые медиа протестуют против планов ввести налог на рекламу в СМИ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)