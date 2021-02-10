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На главных страницах большинства польских СМИ появилось открытое письмо к властям

10.02.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На главных страницах большинства польских СМИ появилось открытое письмо к властям

  • 10.02.2021, 13:44
  • 2,730
На главных страницах большинства польских СМИ появилось открытое письмо к властям

Польские независимые медиа протестуют против планов ввести налог на рекламу в СМИ. 

Большинство независимых СМИ в Польше сегодня опубликовали на своих главных страницах открытое письмо к польским властям.

Таким образом польские медиа протестуют против планов ввести налог на рекламу в СМИ. Независимые СМИ считают, что это может привести к исчезновению объективной журналистики в стране.

Издатели заявляют, что в случае введения налога независимые СМИ окажутся в проигрышной позиции по сравнению с государственными, которые получают дотации от правительства страны.

Среди подписавших обращение — ведущие СМИ Польши: Rzeczpospolita, Onet.pl, Gazeta Wyborcza, Newsweek, Forbes, Polityka, Interia.pl, RMF, телеканалы Canal +, Polsat, Puls, TVN и многие другие.





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Польские независимые медиа протестуют против планов ввести налог на рекламу в СМИ. 
 
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