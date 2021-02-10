Источник материала: Хартия'97

Что ждет российские комплексы РЭБ «Репеллент» после провала в Нагорном Карабахе? 2 Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

10.02.2021, 13:25

2,347

фото: oborona.ru

Кремлевское оружие оказалось бессильным против современных БПЛА.

В начале января в сети стало распространяться видео, на котором были запечатлены останки уничтоженного в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе российского комплекса РЭБ "Репеллент", который использовали подразделения ВС Армении. Что самое интересное, данный российский комплекс радиоэлектронной борьбы, предназначенный для решения задач радиотехнической разведки и радиоэлектронного подавления радиосредств малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и их наземных пунктов управления, был уничтожен посредством именно БПЛА.

Всего же, за время карабахской войны 2020 года, по утверждениям азербайджанской стороны, было уничтожено 4 российских РЭБ "Репеллент", стоявших на вооружении ВС Армении.

Примечательно, что даже проигравшая в этой войне сторона, Армения, не стала скрывать недовольства российской техникой. В частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские комплексы РЭБ не выполнили поставленных перед ними задач в ходе конфликта, в спектр которых входила и борьба с БПЛА.

И это весьма показательно, ведь именно РЭБ "Репеллент" в 2020 году называли не просто "не имеющим аналогов в мире", что традиционно для российской пропаганды, но и заявляли, что с помощью этих комплексов смогут без проблем перехватывать американские БПЛА MQ-9 Reaper, летающие в странах Балтии и садить их на территории России.

Но Нагорный Карабах показал, что современное российское оружие, это не более чем перекрашенное старое советское, а борьба с БПЛА и вовсе требует особого, комплексного подхода. Причем, с учетом новых вызовов, необходимо полностью переформатировать подход к созданию систем отслеживания малых объектов, специализированных радаров и обзорных оптико-электронных систем, средств поражения и подавления. То есть, грубо говоря, отказаться от всего советского наследия и его бесконечной модернизации и создавать новое – отвечающее духу времени.

Но у России такой возможности нет. Возможности нет как в вопросе научно-технической базы, так и в вопросах необходимой для настолько серьезных работ финансовой составляющей. И каждый последующий конфликт на мировой карте, в котором будет присутствовать российское оружие, данный факт будет подтверждать.

Что же до непосредственно РЭБ "Репеллент", то по имеющейся информации, получив горький опыт в Нагорном Карабахе, в Научно-техническом центре радиоэлектронной борьбы (НТЦ РЭБ) намерены получить финансирование на модернизацию комплекса, которая подразумевает его полное переформатирование. Разумеется, это будет требовать серьезных вложений, но, уверен, предприимчивый генеральный директор НТЦ РЭБ Александр Саркисьян найдет способ убедить правительство РФ в необходимости выделения средств на это "обновление". А потом еще и продаст несколько "новинок" в Армению.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .