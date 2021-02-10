Транснефть: Действия Беларуси создают предпосылки национализации Запад-Транснефтепродукта

"Возможный переход УП "Запад-Транснефтепродукт" из собственности Российской Федерации в собственность Республики Беларусь приведет к существенным финансовым потерям РФ (на текущий момент стоимость активов предприятия - 6,7 млрд. росс. руб.)", - отметил он.





По его словам, текущие условия хозяйствования предприятия характеризуются влиянием нескольких негативных факторов, в том числе увеличением налоговой нагрузки. Так, с 1 января 2020 г. в Беларуси ставка налога на прибыль увеличена с 18% до 50%, введен экологический сбор, величина которого составит порядка 80-90 млн руб. ежегодно в 2021-2024 гг. Кроме того, наблюдается снижение объемов перекачки нефтепродуктов: с 6 млн тонн в 2019 г. до 3,4 млн. т ежегодно в 2021-2024 гг.





При этом в отношении предприятия наблюдается дискриминация в налоговом обременении, отметил Демин. Так, под действие введенного в Беларуси экологического налога попадает фактически только "Запад-Транснефтепродукт", так как он не распространяется на транспортировку нефти и нефтепродуктов белорусского происхождения, а также нефти, транспортируемой по территории республики с территории Украины и из Польши.





"Введение экологического налога и увеличение ставки налога на прибыль до 50%, при текущем значительном падении объемов транспортировки нефтепродуктов, приводит к отсутствию финансовой возможности решения производственных задач по обеспечению бесперебойной и безаварийной эксплуатации магистральных трубопроводов, выполнения перспективных планов развития предприятия", - пояснил Демин.





Повышение тарифа на транспортировку нефтепродуктов по территории Беларуси может повлечь отток транзитных объемов с применением альтернативных видов транспорта и маршрутов, что приведет еще к большему падению показателей экономической деятельности "Запад-Транснефтепродукт", продолжил он.





В результате действия указанных факторов, согласно прогнозам "Транснефти", деятельность предприятия в 2021-2024 гг. будет убыточной: убыток может составлять 700-800 млн руб. в год, а дефицит денежных средств на конец 2024 г. прогнозируется в объеме 1,5 млрд руб. "Только при объеме 4,7 млн тонн финансовый результат перестает быть отрицательным, а для поддержания техсостояния трубопровода в объявленный условиях нужно прокачивать не менее 5 млн тонн, тогда удастся аккумулировать 75 млн руб. для ремонтных работ", - пояснил пресс-секретарь российской трубопроводной монополии.





Также с начала 2020 г. и по настоящее время отмечается рост активности контрольно-надзорных органов Республики Беларусь в отношении редприятия, добавил Демин. Так, в обозначенный период из Комитета государственной безопасности, Комитета государственного контроля, Министерства внутренних дел, Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Департамента финансовых расследований, Государственного таможенного комитета, Министерства по налогам и сборам на предприятие поступило более 150 запросов. Помимо этого, ведутся проверочные мероприятия в рамках выявления возможных фактов уклонения от уплаты налогов руководства предприятия, сопровождающиеся психологическим давлением со стороны контрольно-надзорных органов, сообщил он.





Транзит российских нефтепродуктов по территории Беларуси осуществляет УП "Запад-Транснефтепродукт" (Мозырь, Гомельская обл.), собственником имущества которого является российское ПАО "Транснефть". "Запад-Транснефтепродукт" может осуществлять транзит российских нефтепродуктов в направлении Латвии и Украины.