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Sky Sports: все ассоциации УЕФА согласились с новым форматом Лиги чемпионов

10.02.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все 55 ассоциаций УЕФА согласились с новым форматом проведения розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает Sky Sports.





По сведениям источника, окончательное решение об изменении формата может быть принято не раньше апреля. Новый формат предполагает швейцарскую систему без группового этапа: каждый клуб сыграет как минимум 10 матчей с разными соперниками. Ожидается, что количество участников может возрасти с 32 до 36.

Первый розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате планируется в 2024 году, проект рассчитан на девять лет, отмечает sport-express.ru.
 
 
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Все 55 ассоциаций УЕФА согласились с новым форматом проведения розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает Sky Sports.
 
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