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Похоже, эта лучшая новость дня - дело против главреда "Нашей нивы" прекращено. Победа разума над приказами?

10.02.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Распечатал газету, хлопнул ладонью по машине ГАИ, наступил на ногу силовика - распространенные дела одной страны, сами знаете какой. Экономический суд Минска прекратил дело в отношении главреда «Нашей Нивы» за распечатанные 20 бесплатных экземпляров газеты.

Об этом пишет главред издания Егор Мартинович.
 
Теги: Минск
 
 
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Распечатал газету, хлопнул ладонью по машине ГАИ, наступил на ногу силовика - распространенные дела одной страны, сами знаете какой. Экономический суд Минска...
 
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