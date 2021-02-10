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Похоже, эта лучшая новость дня - дело против главреда "Нашей нивы" прекращено. Победа разума над приказами?
Источник материала: Партизан
Распечатал газету, хлопнул ладонью по машине ГАИ, наступил на ногу силовика - распространенные дела одной страны, сами знаете какой. Экономический суд Минска прекратил дело в отношении главреда «Нашей Нивы» за распечатанные 20 бесплатных экземпляров газеты.
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Похоже, эта лучшая новость дня - дело против главреда "Нашей нивы" прекращено. Победа разума над приказами?
Распечатал газету, хлопнул ладонью по машине ГАИ, наступил на ногу силовика - распространенные дела одной страны, сами знаете какой. Экономический суд Минска...
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