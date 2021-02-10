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Новая авиакомпания запускает рейсы из Минска в Санкт-Петербург

10.02.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», объявила о запуске авиарейсов из Минска в Санкт-Петербург с 14 февраля 2021.

Новость подтверждает и национальный аэропорт Минск, добавив новый рейс в свое сезонное расписание.

олеты будут выполняться по воскресеньям на самолете Airbus A319. Вылет рейса SU6459 из аэропорта Пулково запланирован на 10:00, прилет в Минск — в 11:55. Обратный рейс SU6460 вылетает из Минска в 12:55 и прибывает в аэропорт Пулково в 14:35.

Билеты уже поступили в продажу: из Санкт-Петербурга в Минск — от 84 евро, из Минска в Питер — от 96 евро, туда-обратно — от 166 евро.


О возобновлении рейсов в Санкт-Петербург с 12 февраля сообщала «Белавиа»: у нее билеты поначалу стоили от 185 евро в одну сторону и от 283 евро за билет туда-обратно, но сейчас продаются от 64 евро в одну сторону и от 124 евро туда-обратно.


Пока что полеты в Минск выполняют лишь девять иностранных авиакомпаний. The Village Беларусь рассказывал: в Минск летают также Air China (не прекращала полетов в Пекин), Turkish Airlines (возобновила полеты в Стамбул с 16 июня 2020 года), Lufthansa (возобновила полеты во Франкфурт с 01 июля 2020), Iraqi Airways (возобновила полеты в Багдад с 17 июля 2020), LOT (возобновила полеты в Варшаву со 2 августа 2020), Etihad (возобновила полеты в Абу-Даби с 29 августа 2020), Uzbekistan Airways (возобновила полеты с 07 сентября 2020), «Аэрофлот» (возобновил полеты в Москву с 26 сентября 2020) и «Мотор Сич» (возобновила полеты с 13 ноября).

На 11 февраля назначено открытие новых рейсов в Екатеринбург («Уральские авиалинии»), с 16 февраля открываются полеты российского лоукостера «Азимут» в Ростов-на-Дону, с 20 февраля стартуют рейсы лоукостера FlyDubai в Дубай.

Авиакомпания «Россия» уже летала из Минска в Санкт-Петербург с июня 2014 по апрель 2015 года на самолетах Ан-148, но потом в рамках антикризисной программы прекратила эксплуатировать этот тип самолетов и от рейсов в Минск отказалась. Новый допуск на линию она получила в октябре 2020 года.

 
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», объявила о запуске авиарейсов из Минска в Санкт-Петербург с 14 февраля 2021.
 
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