Источник материала: UDF

Статистика по Dmitry Kobak, «Excess mortality reveals Covidʼs true toll in Russia», Significance Magazine

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России гигантский разрыв между статистикой смертности от ковида и «добавленной смертностью» Это означает, что пандемия унесла намного больше жизней, чем официально утверждается.

В Беларуси, которая не попала в исследование, ситуация может быть еще хуже. Разница между официальной статистикой и «добавленной смертностью» во 2-м квартале 2020 года составляла 14,7 раза.В отдельных районах Беларуси, где медики обнародовали статистику за год, прирост смертности в 2020-м составил от 20 до 27%. Всего по стране в 2019 году умерло около 120 тысяч человек.