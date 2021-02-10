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В России гигантский разрыв между статистикой смертности от ковида и «добавленной смертностью»

10.02.2021 14:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В России гигантский разрыв между официальной статистикой смертности от ковида и «добавленной смертностью» — в 6,5 раз. Это означает, что пандемия унесла намного больше жизней, чем официально утверждается.

В России гигантский разрыв между статистикой смертности от ковида и «добавленной смертностью»

Статистика по Dmitry Kobak, «Excess mortality reveals Covidʼs true toll in Russia», Significance Magazine


В Беларуси, которая не попала в исследование, ситуация может быть еще хуже. Разница между официальной статистикой и «добавленной смертностью» во 2-м квартале 2020 года составляла 14,7 раза.

В отдельных районах Беларуси, где медики обнародовали статистику за год, прирост смертности в 2020-м составил от 20 до 27%. Всего по стране в 2019 году умерло около 120 тысяч человек.
 
 
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Это означает, что пандемия унесла намного больше жизней, чем официально утверждается.
 
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