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Метель и снежные заносы на дорогах. На 1 февраля объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: UDF
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
«Завтра днем, 11 февраля, по юго-востоку страны ожидаем сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.
Рекомендации МЧС при сильном снеге и метели:
по возможности воздержитесь от поездок, не выходите на улицу;
машину поставьте в гараж, припаркуйте вдали от деревьев; на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
избегайте деревьев, сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи), частей конструкций, предметов, нависших над строениями;
закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия; уберите с балконов вещи.
Если вы в дороге:
двигайтесь только по большим дорогам и шоссе;
при выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
В случае неисправности автомобиля или при очень плохой видимости:
включите аварийную сигнализацию;
остановитесь на обочине дороги;
ждите помощи в автомобиле;
двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.
Телефон экстренной службы МЧС — 101.
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Машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев.
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