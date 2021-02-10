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Метель и снежные заносы на дорогах. На 1 февраля объявлен оранжевый уровень опасности

10.02.2021 14:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Метель и снежные заносы на дорогах. На 1 февраля объявлен оранжевый уровень опасности
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
На 11 февраля в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды и МЧС.

«Завтра днем, 11 февраля, по юго-востоку страны ожидаем сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.


Рекомендации МЧС при сильном снеге и метели:


по возможности воздержитесь от поездок, не выходите на улицу;

машину поставьте в гараж, припаркуйте вдали от деревьев; на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев, сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи), частей конструкций, предметов, нависших над строениями;

закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия; уберите с балконов вещи.

Если вы в дороге:



двигайтесь только по большим дорогам и шоссе;

при выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

В случае неисправности автомобиля или при очень плохой видимости:



включите аварийную сигнализацию;

остановитесь на обочине дороги;

ждите помощи в автомобиле;

двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

Телефон экстренной службы МЧС — 101.
 
 
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Машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев.
 
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