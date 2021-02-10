Источник материала: UDF



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

TUT.BY

«Завтра днем, 11 февраля, по юго-востоку страны ожидаем сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.

Рекомендации МЧС при сильном снеге и метели:

Если вы в дороге:

В случае неисправности автомобиля или при очень плохой видимости:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Метель и снежные заносы на дорогах. На 1 февраля объявлен оранжевый уровень опасности Машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев.

по возможности воздержитесь от поездок, не выходите на улицу;машину поставьте в гараж, припаркуйте вдали от деревьев; на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;избегайте деревьев, сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи), частей конструкций, предметов, нависших над строениями;закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия; уберите с балконов вещи.двигайтесь только по большим дорогам и шоссе;при выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.включите аварийную сигнализацию;остановитесь на обочине дороги;ждите помощи в автомобиле;двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.