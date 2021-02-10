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Тихановская призвала Италию участвовать в расследовании преступлений против человечности, совершенных режимом Лукашенко

10.02.2021 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская приняла участие в онлайн-слушании Комитета по иностранным делам парламента Италии.

Тихановская призвала Италию участвовать в расследовании преступлений против человечности, совершенных режимом Лукашенко

Как сообщает пресс-служба политика, она призвала Италию «проявить решительность и предпринять конкретные действия». В частности, по ее словам, это апеннинское государство «может настоять на освобождении политических заключенных и расширить санкции против «кошельков» Лукашенко».

Кроме этого, Тихановская призвала Италию «принять участие в международном расследовании преступлений против человечности, совершенных режимом в последние полгода».

Напомним, официальный Рим не признал победу Александра Лукашенко на выборах-2020, осудил жестокость силовиков по отношению к мирным протестующим и призвал к немедленному освобождению политических заключенных.

«То, что вы выступаете в парламенте, де-факто признает важность вашей борьбы за свободу. И мы не можем оставаться безразличными. Итальянский парламент – это место, где ваш голос будет услышан», — отметил член Комитета Маурицио Лупи.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская приняла участие в онлайн-слушании Комитета по иностранным делам парламента Италии.
 
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