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В милицию поступило сообщение о минировании «Президент-Отеля» в Минске

10.02.2021 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минская милиция проверяет еще одно сообщение о минировании здания в центре столицы.

В милицию поступило сообщение о минировании «Президент-Отеля» в Минске

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, 10 февраля около 13 часов поступило сообщение о минировании гостиницы «Президент-Отель».

Ранее сообщалось, что идет проверка информации о минировании трех объектов: Мингорисполкома, Минского городской суда, гостиницы «Минск».

Отмечается, что во всех указанных местах работают сотрудники милиции и саперно-пиротехнические группы.

3 февраля, 30 и 27 января текущего года неизвестные сообщили о минировании в столице учреждений образования, транспортных и торговых объектов. Сообщения оказались ложными.

 
Теги: Минск
 
 
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Минская милиция проверяет еще одно сообщение о минировании здания в центре столицы.
 
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