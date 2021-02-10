Apple судилась из-за логотипа груши и пошла на уступки

Источник материала: Onliner

В августе 2020 года Apple решила подать в суд на компанию Prepear из-за логотипа груши с листочком. Она посчитала этот логотип нарушением торговой марки и копией своего классического логотипа. Хоть Prepear и не имеет ничего общего с электронными устройства. Сегодня компании пришли к мировому соглашению.

Prepear — это мобильное приложение, через которое предлагают полезные рецепты и продукты для них. Ноутбуки, компьютеры и смартфоны под этим логотипом не выходили, но юристы Apple возбудились.





В новом заявлении, поданном в комитет по рассмотрению и апелляции Управления патентами и товарными знаками США, говорится , что компании пришли к урегулированию спора. Судебный процесс приостановлен, Apple разрешила использовать логотип в виде груши. Но нарисованный лист претерпит изменения.



