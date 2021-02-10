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Apple судилась из-за логотипа груши и пошла на уступки

10.02.2021 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В августе 2020 года Apple решила подать в суд на компанию Prepear из-за логотипа груши с листочком. Она посчитала этот логотип нарушением торговой марки и копией своего классического логотипа. Хоть Prepear и не имеет ничего общего с электронными устройства. Сегодня компании пришли к мировому соглашению.

Prepear — это мобильное приложение, через которое предлагают полезные рецепты и продукты для них. Ноутбуки, компьютеры и смартфоны под этим логотипом не выходили, но юристы Apple возбудились.

Apple судилась из-за логотипа груши и пошла на уступки

В новом заявлении, поданном в комитет по рассмотрению и апелляции Управления патентами и товарными знаками США,  говорится, что компании пришли к урегулированию спора. Судебный процесс приостановлен, Apple разрешила использовать логотип в виде груши. Но нарисованный лист претерпит изменения.

Apple судилась из-за логотипа груши и пошла на уступки

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В августе 2020 года Apple решила подать в суд на компанию Prepear из-за логотипа груши с листочком. Она посчитала этот логотип нарушением торговой марки и копией своего...
 
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