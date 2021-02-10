Минская компания застроит большой участок в Бресте. Почему крупный стройбизнес идет в регионы?

Источник материала: Tut.by

Минская компания «АйронИнвестПроект» купила за 6,6 миллиона рублей право проектирования и строительства жилого комплекса на 10 гектарах в Бресте, следует из данных Госрегистра недвижимого имущества Беларуси. В конце января 2021 года участок был передан ей в аренду на 50 лет. Что это за земля и почему крупный минский стройбизнес пробует выходить в регионы — в материале.



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Аукцион за право застроить участок в 10,37 гектара на улице Октябрьской Революции возле Гребного канала в Бресте прошел в декабре 2020 года. На лот с начальной ценой в 1,6 миллиона рублей претендовало три участника. В процессе торгов стоимость выросла до 6,6 млн рублей.

Как следует из данных Госрегистра недвижимого имущества, право застроить эту землю выиграла компания «АйронИнвестПроект». Вот примерные границы участка:

Тут надо построить многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и паркинг с объектами торгового назначения. На протяжении двух лет застройщику необходимо разработать и утвердить проектную документацию, а затем в течение шести месяцев со дня ее утверждения приступить к освоению земельного участка, писал в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

В компании «АйронИнвестПроект» сообщили, что сейчас объект находится на начальной стадии проектирования. Когда появятся новые подробности — мы о них расскажем.

Что создал «Айрон»?

«Айрон» — один из крупнейших коммерческих застройщиков Минска. Компания выступает как девелопер и заказчик строительства, который также выполняет функции технического надзора в строительстве. Перечислим их некоторые проекты.

Во-первых, структуры компании активно застраивали и застраивают проспект Дзержинского (дома возле метро «Грушевка» и ЖК «Петровщина» на одноименной станции). Во-вторых — строят большой комплекс «Левада» на Нововиленской. В-третьих, возводят ЖК «Матвеевский» в районе улицы Розы Люксембург и ЖК «Минский квартал» в районе Железнодорожной. В-четвертых, строят жилой комплекс «Брестский» в районе одноименной улицы. В-пятых, достроили многоэтажку напротив «Минск-Арены», которая была долгостроем другого застройщика.

Что у «АйронИнвестПроекта» есть в Гродно?

Отметим, что это уже второй проект «АйронИнвестПроекта» в регионах. Как сообщал « Вечерний Гродно », в апреле 2020 года эта компания купила на аукционе право застройки участка на улице Советских пограничников в Гродно. Она была единственным участником торгов, поэтому лот достался ей всего за 42 тысячи рублей. Но там нужно будет потратить около 1,4 млн рублей на снос находящихся на участке построек.

По условиям торгов на этой земле можно будет построить многоквартирный жилой дом переменной этажности с объектами обслуживания, с встроенно-пристроенным или подземным (надземным) паркингом.

Чем можно объяснить выход в регионы?

Раньше в Минске возводили жилье по трем основным схемам. Первая — строительство жилья по инвестпроектам и указам президента (например, «Минск-Мир», «Маяк Минска», «Олимпик Парк»). Вторая — строительство госзастройщиками жилья для нуждающихся и коммерческого жилья на выделенных решениями Мингорисполкома участках. Третья — строительство жилья компаниями, которые покупали право застройки на открытых аукционах.

Но в последние несколько лет ситуация поменялась — такие аукционы городские власти уже почти не проводят. Судя по косвенным признакам, в ближайшее время и не собираются. Поэтому одни частные застройщики идут в регионы, другие — и вовсе думают покидать рынок жилищного строительства.

Что касается государственных застройщиков Минска, то их власти все более ориентируют на строительство исключительно для нуждающихся, сокращая им объемы коммерческого жилищного строительства.

Касательно же инвестпроектов стоит отметить, что по такой схеме сербскими и арабскими бизнесменами будет застраиваться 10 квадратных километров на севере Минска. Большую часть застройки там будет составлять жилье.