Forbes: возможна ли по-настоящему пуленепробиваемая броня? В России говорят, что да

Источник материала: Tut.by

Компания «Ростех» сделала громкое заявление о том, что создаст бронежилет, способный защитить от пуль, поражающих легкобронированную технику. Теоретически возможно, однако смогут ли в нем солдаты вести боевые действия? В прошлом подобные проекты терпели неудачу, поэтому многие эксперты считают, что «Ростех» просто занимается футуристической рекламой, пишет Forbes . Перевод статьи опубликовало издание «ИноСМИ».



Фото: wikipedia.org

Российская государственная корпорация оборонной промышленности «Ростех» на прошлой неделе объявила о том, что создает бронекостюм нового поколения, который поступит в войска к 2035 году. Компания отметила, что новая боевая экипировка будет защищать гораздо надежнее, чем имеющиеся типы бронезащиты, и что она сможет остановить пулю калибра 12,7 мм, которая на расстоянии 1000 метров способна поражать легкобронированную технику. Такое утверждение русских вызвало весьма скептическую реакцию. Но можем ли мы беззаботно отмахнуться от этого?

Нет никаких сомнений, что остановить пулю калибра 12,7 мм — это совсем не то, что справиться с пулей калибра 7,62 мм, от которой должна защищать большая часть имеющихся бронежилетов.

«Вес патрона калибра 12,7 мм в четыре раза превышает вес 7,62-мм боеприпаса и обладает большей скоростью, — говорит аналитик Роберт Банкер (Robert Bunker) из компании C/O Futures. — Но основную разницу в поражающем действии обеспечивает энергия воздействия на цель».

Более крупная 12,7-мм пуля обладает в пять раз большей энергией по сравнению с пулей автомата, и эффект у нее просто ошеломляющий. «Я стрелял из 12,7-мм калибра по бронемашинам на стрельбище и лично видел воздействие этих боеприпасов, — говорит Банкер. — Это ужасно».

В принципе, чтобы остановить пулю, надо просто поставить у нее на пути достаточное количество металла. В 1880 году австралийский разбойник Нед Келли экипировал свою банду самодельными броневыми костюмами и шлемами, сделанными из плужных лемехов «толщиной с обеденную тарелку».

Благодаря этой примитивной броне Келли получил кличку «Железный изгой». Его костюм защищал от ружейного огня на расстоянии 10 шагов. Во время последней стычки с этой бандой в Гленроване полиция стреляла по разбойникам безостановочно, но это не давало никакого эффекта. Но проблема заключалась в весе: броня весила около 40 килограммов и серьезно ограничивала движения, из-за чего надевшие ее члены банды не могли прицельно стрелять. В своей последней перестрелке банда Неда Келли ранила всего двух полицейских. Они не могли ни сбежать, ни сесть на лошадей.

В самого Келли попали несколько десятков раз, но он продолжал вести огонь до тех пор, пока подобравшиеся к нему полицейские не повалили его на землю.

Тяжелая индивидуальная бронезащита широко использовалась в годы Первой мировой войны. Немцы изготовили 500 000 комплектов «Sappenpanzer» (стальные нагрудники), состоявших из нескольких стальных пластин. Они защищали надежно, но были очень тяжелые, и поэтому на практике ими пользовались только пулеметчики и часовые. Надевший такую броню солдат рисковал утонуть в заполненных дождевой водой воронках от снарядов.

Сегодня можно сделать достаточно прочную индивидуальную бронезащиту, которая защитит даже от пули калибра 12,7 мм — если не нужна мобильность. В 1990-е годы американским вертолетчикам выдавали бронекомплекты SARVIP. Это был кевларовый жилет с карманами для бронеэлементов из керамических композиционных материалов больше и толще тех, что использовались в стандартном бронежилете. Толщина каждой пластины составляла 2,5 см, а весила она около пяти килограммов. Согласно армейским спецификациям, такие пластины «на значительном расстоянии обеспечивают защиту от пуль калибра 12,7 мм (а также от бронебойных пуль калибра 7,62 мм). Но из-за большого веса такие жилеты не пользовались популярностью, и вертолетчики надевали их очень редко.

Но есть и другая проблема, состоящая в том, что просто остановить пулю недостаточно. Отмечаемое Банкером чудовищное воздействие подобно тому, как человека лягает копытом лошадь. В пресс-релизе «Ростеха» написано, что новая броня будет включать «специальные ударопоглощающие компоненты», которые защищают от такого рода тупых травм.

Русские уже представили защитную экипировку второго поколения «Сотник», которая включает экзоскелет, позволяющий солдату легко переносить 50 и более килограммов груза. Российские саперы пользовались этой защитной экипировкой в Сирии, и по всей видимости, небезуспешно. Однако до создания экзоскелета с приводом пока далеко. Американские военные неоднократно пытались создать такую силовую броню, но их попытки не увенчались успехом.

«Концепция брони четвертого поколения «Ростеха» для начала требует усовершенствований в конструкции экзоскелета, источников энергии, повышения живучести бронезащиты, новых достижений в поглощении и передаче энергии, — говорит Банкер. — Я думаю, что будучи российской государственной корпорацией, «Ростех» в своих последних пресс-релизах занимается творческой футуристической рекламой».

Наверное, это вопрос ожиданий. Возможно, вместо юркого Железного человека русские хотят создать нечто вроде Железного изгоя, похожего на более подвижную версию щита баллистической защиты, которым полицейские пользуются во время осады. Такая экипировка может принести пользу при ведении боевых действий в городе или во время штурма. Но вопрос в том, оправдает ли дополнительная защита вес такой брони.

Утверждения русских не такие уж и невероятные. Но другой вопрос — стоит ли игра свеч. Неду Келли в 1880-х годах не удалось вдохновить мир на создание бронированной фантасмагории в стиле стимпанка, и броня «Ростеха» в конечном итоге может оказаться в равной мере невостребованной.