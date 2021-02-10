В российской школе на стенд вместо наградного листа поместили скриншот из World of Tanks

Источник материала: Tut.by

В одной из российских школ на стенде, посвященном истории Великой Отечественной войны, вместо наградного листа танкиста вывесили скриншот из игры World of Tanks. Это засняли на видео в TikTok.

На кадрах автор видео подходит к стенду, посвященному истории блокады Ленинграда (внизу видна надпись «Память сильнее времени» — это российский проект, посвященный Великой Победе). На стенде виден в том числе наградной лист Зиновия Колобанова — одного из самых результативных советских танкистов Великой Отечественной. При этом вместо собственно наградного листа ясно виден скриншот с «медалью Колобанова» из известной игры в World of Tanks — такая статистика появляется после боя. Судя по нику игрока, это известный игрок в WoT и стример KorbenDallas, имеющий около 300 000 подписчиков на Youtube.

«Медаль Колобанова» — это виртуальная награда в World of Tanks, которую получает игрок, оставшийся в одиночестве против пяти или более вражеских танков или САУ и одержавший победу. К настоящим наградам она никакого отношения не имеет.

В реальности советский танкист Зиновий Колобанов на танке КВ-1 20 августа 1941 года в районе совхоза Войсковицы под Ленинградом подбил из засады 22 немецких танка. За бой начальство представило его к званию Героя Советского Союза, однако в штабе фронта решили ограничиться орденом Красного Знамени. Наградной лист Колобанова с представлением к званию ГСС, зачеркнутым красным карандашом, хранится в Центральном архиве Минобороны России. Очевидно, его фото и собирались поместить на стенд в школе, но что-то пошло не так.