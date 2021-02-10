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Виктор Малишевский на свободе: сначала мы выгуляли собаку с сотрудниками органов

10.02.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Медиаменеджер Виктор Малишевский на свободе. Об этом он сам сообщил в соцсетях.



"Это второй обыск в моей жизни.  Но сначала вместе с сотрудниками органов мы выгуляли собаку. Арни не очень понравилось, но главное все на свободе", — написал Малишевский в соцсетях.

Сын Малишевских в комментарии Еврорадио рассказал, что дома есть следы обыска — на книжных полках, в ящиках. Но, говорит, следы не очень значительные.

Утром 10 февраля дома у медиаменеджеров Виктора и Галины Малишевских прошел обыск. По предварительным данным, его проводили сотрудники Департамента финансовой разведки Комитета госконтроля.
 
 
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Медиаменеджер Виктор Малишевский на свободе. Об этом он сам сообщил в соцсетях.
 
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