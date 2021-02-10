Виктор Малишевский на свободе: сначала мы выгуляли собаку с сотрудниками органов









"Это второй обыск в моей жизни. Но сначала вместе с сотрудниками органов мы выгуляли собаку. Арни не очень понравилось, но главное все на свободе", — написал Малишевский в соцсетях.





Сын Малишевских в комментарии Еврорадио рассказал, что дома есть следы обыска — на книжных полках, в ящиках. Но, говорит, следы не очень значительные.





Утром 10 февраля дома у медиаменеджеров Виктора и Галины Малишевских прошел обыск. По предварительным данным, его проводили сотрудники Департамента финансовой разведки Комитета госконтроля.