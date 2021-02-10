Художник из Жодино нарисовал знак города — с тюрьмой

"Пока наш Жодино такой. Это честный знак, который должен встречать всех, кто въезжает к нам в город. Это действительно наш символ: тюрьма №8, через которую за последние полгода прошли тысячи ни в чём не повинных белорусов. Жители города тоже не чувствуют себя свободными людьми. В августе мы хотели сделать честный выбор, но нас лишили свободы", — передаёт сайтслова автора, который решил не озвучивать своё имя, опасаясь преследования.