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Художник из Жодино нарисовал знак города — с тюрьмой

10.02.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жодинский художник нарисовал дорожный знак, который, по его мнению нужно ставить на въезде в город. Основное место на нём занимает тюрьма №8. По мнению автора, за последние полгода именно она стала символом Жодино.

"Пока наш Жодино такой. Это честный знак, который должен встречать всех, кто въезжает к нам в город. Это действительно наш символ: тюрьма №8, через которую за последние полгода прошли тысячи ни в чём не повинных белорусов. Жители города тоже не чувствуют себя свободными людьми. В августе мы хотели сделать честный выбор, но нас лишили свободы", — передаёт сайт ex-press.by слова автора, который решил не озвучивать своё имя, опасаясь преследования.


Фото: ex-press.by​

Тюрьма №8 — одно из мест, куда развозят задержанных и арестованных протестующих из Минска. Она приобрела такую же известность, как Окрестина в столице и изолятор в Барановичах.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Жодинский художник нарисовал дорожный знак, который, по его мнению нужно ставить на въезде в город. Основное место на нём занимает тюрьма №8. По мнению автора, за...
 
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