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радио Sputnik

«Многие люди говорят, что им нужно хорошее соединение, поэтому ставят роутер на стол. Это сомнительное объяснение, поскольку соединение действительно немного лучше, но и излучение роутер создает в радиусе трех метров, а значит, будет постоянно влиять на человека», — пояснил эксперт.

«Также плохо, если роутер находится в двух-трех метрах от кровати, особенно от изголовья кровати. В такой ситуации повышенное воздействие будет оказано на человека, особенно на его головной мозг. Нельзя доказать, что там будет обязательно превышение допустимого уровня, но, тем не менее, воздействие будет», — считает Ястребцев.

«Должно быть метра два-три расстояния до жилых помещений. Не во всех квартирах это возможно, но этого правила надо придерживаться, тогда будет безопасно», — заключил Ястребцев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт рассказал, где нельзя ставить Wi-Fi роутер в квартире Сертифицированные роутеры для домашнего использования должны быть безопасны, но определенное влияние они все-таки могут оказывать. Поэтому не следует размещать...

Чтобы избежать вредных последствий от воздействия электромагнитного излучения от роутера, надо следовать нескольким рекомендациям.Нельзя ставить роутер и рядом со спальным местом.Есть правило, что роутер надо размещать в коридоре или любом другом нежилом помещении.