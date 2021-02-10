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Эксперт рассказал, где нельзя ставить Wi-Fi роутер в квартире

10.02.2021 15:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт рассказал, где нельзя ставить Wi-Fi роутер в квартире
Иллюстративное фото
Устанавливать роутеры для раздачи Wi-Fi в квартирах стоит исключительно в нежилых помещениях. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Чтобы избежать вредных последствий от воздействия электромагнитного излучения от роутера, надо следовать нескольким рекомендациям.

«Многие люди говорят, что им нужно хорошее соединение, поэтому ставят роутер на стол. Это сомнительное объяснение, поскольку соединение действительно немного лучше, но и излучение роутер создает в радиусе трех метров, а значит, будет постоянно влиять на человека», — пояснил эксперт.


Нельзя ставить роутер и рядом со спальным местом.

«Также плохо, если роутер находится в двух-трех метрах от кровати, особенно от изголовья кровати. В такой ситуации повышенное воздействие будет оказано на человека, особенно на его головной мозг. Нельзя доказать, что там будет обязательно превышение допустимого уровня, но, тем не менее, воздействие будет», — считает Ястребцев.


Есть правило, что роутер надо размещать в коридоре или любом другом нежилом помещении.

«Должно быть метра два-три расстояния до жилых помещений. Не во всех квартирах это возможно, но этого правила надо придерживаться, тогда будет безопасно», — заключил Ястребцев.
 
 
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Сертифицированные роутеры для домашнего использования должны быть безопасны, но определенное влияние они все-таки могут оказывать. Поэтому не следует размещать...
 
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