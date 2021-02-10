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Эксперт рассказал, где нельзя ставить Wi-Fi роутер в квартире
Источник материала: UDF
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Чтобы избежать вредных последствий от воздействия электромагнитного излучения от роутера, надо следовать нескольким рекомендациям.
«Многие люди говорят, что им нужно хорошее соединение, поэтому ставят роутер на стол. Это сомнительное объяснение, поскольку соединение действительно немного лучше, но и излучение роутер создает в радиусе трех метров, а значит, будет постоянно влиять на человека», — пояснил эксперт.
Нельзя ставить роутер и рядом со спальным местом.
«Также плохо, если роутер находится в двух-трех метрах от кровати, особенно от изголовья кровати. В такой ситуации повышенное воздействие будет оказано на человека, особенно на его головной мозг. Нельзя доказать, что там будет обязательно превышение допустимого уровня, но, тем не менее, воздействие будет», — считает Ястребцев.
Есть правило, что роутер надо размещать в коридоре или любом другом нежилом помещении.
«Должно быть метра два-три расстояния до жилых помещений. Не во всех квартирах это возможно, но этого правила надо придерживаться, тогда будет безопасно», — заключил Ястребцев.
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