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Пользователей WhatsApp предупредили о поддельном приложении месенджера

10.02.2021 15:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пользователей WhatsApp предупредили о поддельном приложении месенджера
Иллюстративное фото
Эксперты Citizen Lab и Motherboard сообщают о том, что злоумышленники заставляют владельцев смартфонов компании Apple устанавливать программное обеспечение Mobile Device Management под видом всем известного приложения WhatsApp.

Управление мобильными устройствами представляет собой набор инструментов и сервисов, которые обеспечиваю контроль и защиту девайсов. Однако, хакеры нашли способ через Mobile Device Management получать доступ к данным, хранящимся на смартфоне.

Конфигурационные файлы загружают в память вредоносный софт, тогда как пользователи уверены, что скачивают мессенджер. Представители WhatsApp уже отреагировали на ситуацию. Они заявили, что копия приложения загружается не через App Store, что уже должно заставить пользователей задуматься. Также владельцам смартфонов Apple порекомендовали устанавливать приложения только через магазин программного обеспечения App Store.
 
 
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Хакеры нашли новый способ получить доступ к данным пользователей через смартфон.
 
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