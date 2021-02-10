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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пользователей WhatsApp предупредили о поддельном приложении месенджера Хакеры нашли новый способ получить доступ к данным пользователей через смартфон.

Управление мобильными устройствами представляет собой набор инструментов и сервисов, которые обеспечиваю контроль и защиту девайсов. Однако, хакеры нашли способ через Mobile Device Management получать доступ к данным, хранящимся на смартфоне.Конфигурационные файлы загружают в память вредоносный софт, тогда как пользователи уверены, что скачивают мессенджер. Представители WhatsApp уже отреагировали на ситуацию. Они заявили, что копия приложения загружается не через App Store, что уже должно заставить пользователей задуматься. Также владельцам смартфонов Apple порекомендовали устанавливать приложения только через магазин программного обеспечения App Store.