Католической благотворительной миссии Caritas не разрешили получить из-за рубежа средства для поддержки нуждающихся

Религиозной миссии «Благотворительное католическое общество Каритас» (Caritas) Минско-Могилевской архидиоцезии Римско-католического костела в Беларуси не разрешили получить из-за рубежа средства для поддержки нуждающихся.





«Дорогие наши! У нас грустная новость, — сообщается на странице миссии в «Фейсбуке». — Департамент по гуманитарной помощи при президенте Республики Беларусь не зарегистрировал средства, предназначенные на закупку домашних животных, саженцев и продуктов для бездомных и нуждающихся. В этом году планировалось помочь около 700 людям».

«Причина нерегистрации нам неизвестна. Никаких дополнительных объяснений мы не получили. Жаль. Мы не оставляем надежды на лучшее и продолжаем работу. Мы благодарим всех, кто поддерживает нас и наши проекты», — говорится в сообщении.

Благотворительное католическое общество Caritas появилось в Германии в 1897 году. По всему миру действует сеть более чем из 160 организаций Caritas, которые объединены в международную конфедерацию со штаб-квартирой в Ватикане.

В Беларуси первая организация Caritas была зарегистрирована в 1990 году. Сейчас в стране четыре организации — в архидиоцезии и трех диоцезиях, которые вместе составляют религиозную миссию «Благотворительное католическое общество Каритас» Конференции католических епископов Беларуси.