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На белорусско-литовской границе задержали две фуры с контрабандными сигаретами на миллионы евро

10.02.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На белорусско-литовской границе задержали две фуры с контрабандными сигаретами на миллионы евро

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  • 10.02.2021, 15:22
На белорусско-литовской границе задержали две фуры с контрабандными сигаретами на миллионы евро
иллюстрационное фото

Попытки провезти через границу крупные партии сигарет были предприняты 5 и 6 февраля.

Литовские таможенники в двух фурах, направлявшихся из Беларуси в Калининград через Литву, обнаружили контрабандные сигареты на сумму 2,2 млн евро. Одного из водителей, россиянина, отпустили. Белоруса арестовали, пока — на месяц. Об этом сообщает пресс-служба литовского ведомства, пишет tut.by.

В литовском таможенном ведомстве отметили, что граница с Беларусью остается самым горячим районом в борьбе с контрабандой сигарет. Уголовно-таможенная служба Литвы начала два досудебных расследования по факту контрабанды сигарет. Попытки провезти через границу крупные партии сигарет были предприняты 5 и 6 февраля.

В первом случае, в пункте Лаворишкес (Котловка с белорусской стороны. — прим.) задержали фуру, которая перевозила гипсовую штукатурку и минеральную вату в Калининград. Уже при первоначальном осмотре было понятно, что стройматериалы лишь прикрытие для контрабанды сигарет. Коробки с сигаретами обнаружили везде — за фальшпанелью из ДСП, в кабине машины, в дополнительном багажнике под полуприцепом. Всего были изъяты 255 тысяч пачек сигарет марок Fest, Minsk и NZ Gold.

Во второй фуре, на пункте пропуске Мядининкай (Каменный лог с белорусской стороны — прим.) нашли 400 тысяч пачек сигарет марки Fest. Водитель-дальнобойщик сообщил, что везет продукты — опять же в Калининград.

Стоимость двух партий контрабандных сигарет литовские таможенники оценили в 2,2 млн евро. Задержанный в Лаворишкес дальнобойщик, гражданин России, был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Белорус, задержанный в пункте пропуска Мядининкай решением Вильнюсского районного суда арестован на один месяц.

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Попытки провезти через границу крупные партии сигарет были предприняты 5 и 6 февраля.
 
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