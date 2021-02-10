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Российская «Транснефть» обвинила власти Беларуси в попытке национализации своей «дочки»

10.02.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Российская «Транснефть» обвинила власти Беларуси в попытке национализации своей «дочки»

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  • 10.02.2021, 14:53
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Российская «Транснефть» обвинила власти Беларуси в попытке национализации своей «дочки»

Компания заявляет о психологическом давление на руководство.

Давление контролирующих органов и существенное изменение условий хозяйственной деятельности создают предпосылки национализации УП «Запад-Транснефтепродукт». Об этом «Интерфаксу» рассказал советник президента «Транснефти», пресс-секретарь компании Игорь Демин.

По его словам, Беларусь увеличила для компании налог на прибыль с 18% до 50%, введен экологический сбор, величина которого составит порядка 80-90 млн российских рублей ежегодно в 2021-2024 годах. Сам налог фактически должно платить только УП «Запад-Транснефтепродукт», потому что его действие не распространяется на транспортировку нефти и нефтепродуктов белорусского происхождения, а также нефти, транспортируемой из Украины и Польши.

Все это происходит на фоне снижения объемов перекачки нефтепродуктов: с 6 млн тонн в 2019-м до 3,4 млн тонн ежегодно в 2021-2024 годах.

Пресс-секретарь «Транснефти» обвинил белорусские власти в психологическом давлении на руководство дочерней компании, а также в большом количестве проверок контрольно-надзорных органов. С начала 2020 года на предприятие поступило более 150 запросов из КГБ, КГК, МВД, МНС, ДФР и ГТК. Сотрудников УП «Запад-Транснефтепродукт» пытаются также обвинить в уклонении от уплаты налогов.

Напомним, УП «Запад-Транснефтепродукт» обеспечивает транзит российских нефтепродуктов по территории Беларуси. Предприятие принадлежит ПАО «Транснефть». Транзит осуществляется в направлении Латвии и Украины. На текущий момент стоимость активов предприятия — 6,7 млрд российских рублей.

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