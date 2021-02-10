Источник материала: Хартия'97

«Серый кардинал» Ковальчук: появились новые данные о дворце Путина 2 10.02.2021, 14:33

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фото: NAVALNY.Com

Расследование провели журналисты издания «Собеседник».

Журналисты «Собеседника» разузнали новые подробности о бенефициарах строительства дворца Путина на мысе Идокопас в Краснодарском крае. По данным издания, бизнесмен Аркадий Ротенберг имеет мало отношения к объекту, а всю работу курируют структуры, близкие к еще одному другу президента России — основному акционеру банка «Россия» Юрию Ковальчуку.

Не Ротенберг. . .

По данным «Собеседника», бизнесмен Александр Пономаренко, который признавался, что владел дворцом в Прасковеевке с 2011-го по март 2016 года, на самом деле не продавал объект. К тому же издание не нашло имя Аркадия Ротенберга в документах, связанных с указанной недвижимостью.

«Формальным собственником объекта на мысе Идокопас выступает ООО «Комплекс» под руководством Юрия Новокшонова. Сам «Комплекс» с конца 2016 года принадлежит питерскому АО «Бином», единственным учредителем которого до сих пор значится Александр Пономаренко. Никаких следов продажи им этой фирмы нет. Про Ротенберга ни в каких документах тоже ни слова», — пишет издание.

Журналисты нашли еще одно противоречие в словах Пономаренко о периоде владения дворцом. По данным Росреестра, до 2013 года владения принадлежали фирме «Индокопас» под руководством Ивана Сердитова (работал на семью Путина, а позднее перешел в Управделами президента, утверждает издание). С 2013-го дворец был записан на офшор на Британских Виргинских островах, и лишь в декабре 2016-го в числе учредителей «Комплекса» оказался «Бином» Пономаренко. То есть формально он не ушел оттуда, а пришел туда.

… а Ковальчук

«Собеседник» нашел интересное совпадение: компании пользуются одними и теми же доменами электронной почты. У «Бинома» – llcinvest.ru. Этот домен принадлежит фирме «Стандарт» Ирины Веселовой, представляющей интересы не Ротенберга, а другого друга Путина – основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.

«По адресу «Стандарта» зарегистрирована куча других фирм, связанных с Ковальчуком. У одних – электронная почта с тем же доменным именем, llcinvest.ru, у других – с именем mksmail.ru (принадлежит «Москомсвязи», также связанной с Ковальчуком), некоторые используют оба домена сразу», — пишет «Собеседник».

Издание также указывает, что на фирму Ковальчука «Прайм» — у нее с «Биномом» общий домен llcinvest.ru и телефон — оформлена резиденция президента на Валдае, а управделами президента несколько лет назад взяло его в аренду.

«Несколько лет назад здание госрезиденции на Валдае и соседние постройки вроде пивного ресторана или площадки для гольфа официально взяло для Путина в аренду управление по эксплуатации зданий Управделами президента в Северо-Западном федеральном округе. Сколько бюджет заплатил за это другу Путина – гостайна», пишет издание.

При звонке в «Бином» «Собеседнику» подтвердили, что речь идет об одной группе компаний с общими сотрудниками. В центре этой группы стоит Юрий Ковальчук и другие приближенные президента — бизнесмен Геннадий Тимченко, бывший сосед Петр Колбин, однокурсники президента Николай Егоров и Ильгам Рагимов, предположительно бывшая подруга Светлана Кривоногих и многие другие, утверждает издание.

«Та же группа компаний владеет кучей другой недвижимости – виллой Селлгрена под Выборгом, усадьбами у комплекса «Игора» и рядом с Валаамом, бывшей дачей Януковича в Крыму (она сейчас тоже на «реконструкции»), частью резиденции Путина на Валдае (у ее собственника – фирмы «Прайм» – домены llcinvest.ru и mksmail.ru) и вообще много чем. А еще у этого холдинга есть свои авиация и флот», пишет «Собеседник».

На одну из компаний записана мегаяхта «Шеллест», которая периодически подплывает к дворцу на Идокопасе. По данным «Собеседника», структуры Ковальчука управляют и фирмой «Гелиос» (домен mksmail.ru), в распоряжении которой есть яхта «Нега», которая часто плавает в компании с яхтой «Альдога» Светланы Кривоногих, чья дочь внешне очень похожа на президента, утверждает «Собеседник».

«Выставили на передовую, чтобы не спалить хозяйство»

Издание выяснило, что ранее интересы владельца «Шеллеста» представлял юрист Денис Матюнин (также имеет почтовый адрес на домене llcinvest.ru), отстаивавший в суде интересы банка Ковальчука «Россия».

По телефону «Бинома», то есть формального владельца дворца в Прасковеевке, «Собеседнику» подтвердили, что Матюнин – их сотрудник, то есть работает в фирме именно Ковальчука, а не Ротенберга.

«Перечислять имущество можно долго: куча фирм, земель, добра и денег, так что какой-то там, пусть даже внушительный, дворец с аквадискотекой – лишь часть огромного… комплекса, анклавы которого раскинулись по всей стране. Может, потому и выставили Ротенберга на передовую, чтобы не спалить вот это все хозяйство», — заключает издание.

«Собеседник» приходит к выводу, что все вышеперечисленное принадлежит не Ковальчуку, которому в одиночку «такое не поднять», а кому-то «более авторитетному».

Напомним, Алексей Навальный в своем расследовании называл хозяином дворца в Прасковеевке Владимира Путина. Кремль отрицал это и долгое время отказывался говорить о настоящих владельцах объекта. Позже Аркадий Ротенберг в интервью Mash заявил, что именно он является бенефициаром строительства, а на этом месте якобы строится апарт-отель, который откроется через несколько лет. Каких-либо доказательств этого приведено не было.

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