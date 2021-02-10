Жулин раскрыл причины расставания с Татьяной Навкой

Источник материала: Tut.by

Уже много лет Татьяна Навка находится в браке с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Однако перед встречей с ним у фигуристки уже был опыт семейной жизни: с 2000 по 2010 год она была замужем за своим тренером Александром Жулиным, от которого в год свадьбы родила дочь Александру.

45-летняя Навка сейчас практически не вспоминает об этой главе жизни в своих интервью, однако недавно 57-летний Жулин немного пролил свет на причины своего расставания с Навкой.

В интервью, вышедшем на YouTube-канале Василия Конова, он поделился своей версией расставания с Татьяной (их брак фактически распался в 2008 году, а в 2010-м они публично объявили о разводе). В своем ответе Жулин намекнул, что их разрыву поспособствовало как участие Навки в шоу «Ледниковый период», так и ее победа на Олимпиаде, пишет spletnik.



Фото с сайта 7days.ru

— Поспособствовало немножко. Но мне кажется, что к этому все уже как-то подводилось. Мне кажется, эта история произошла бы все равно. Переезд в Москву (до 2006 года Татьяна и Александр с дочерью жили в США. — Прим.) поспособствовал больше, чем «Ледниковый период».

В Америке была совершенно другая жизнь: у нас были дом, лужайка, достаточно налаженный быт. А здесь, просто в силу того, что Таня выиграла Олимпиаду, открылись многие возможности, и тут надо было взвешивать на весах. А может быть, и не надо, а может быть, просто наступил такой момент, что как-то уже все — мы жили-жили, и надо пойти по разным путям, — рассказал Жулин.

Александр, который еще до брака с Татьяной пережил развод с фигуристкой Майей Усовой, также признался, что оба разрыва дались ему эмоционально тяжело. В случае с Навкой ситуация усугублялась еще и тем, что у них подрастала дочь Саша, которой тоже надо было все как-то объяснить:

Развод — это всегда непросто. Я на тот момент тоже был не один, а переживал все равно тяжело. Основная причина, думаю, была в шестилетнем ребенке. Это была самая основная тяжесть этого момента. А вообще развод, откровенно вам скажу, — сколько я, два раза уже разводился? — и все время тяжело.

Всего же Александр Жулин и Татьяна Навка прожили вместе около 14 лет. По слухам, еще будучи в браке с Александром, Татьяна Навка встречалась с коллегой по «Ледниковому периоду» Маратом Башаровым (поговаривали, что это и стало причиной ее развода с Жулиным), а после - с музыкантом Алексеем Воробьевым.



Фото: инстаграм Александра Жулина

В 2010 году Навка познакомилась с Дмитрием Песковым, который на тот момент был женат на Екатерине Солоцинской. В 2012-м Песков развелся с женой, через два года после этого у них с Навкой родилась дочь Надя, а еще через год пара поженилась.

После расставания с Татьяной Навкой Александр Жулин также встретил новую любовь. Его избранницей стала фигуристка Наталья Михайлова, с которой они поженились в 2011 году. Пара воспитывает двух дочерей: восьмилетнюю Екатерину и Елену, которой в апреле исполнится год.