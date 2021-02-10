В Сморгони пьяная женщина угнала и разбила Opel, пока хозяин авто ходил в магазин

Источник материала: Tut.by

В Сморгони нетрезвая женщина угнала и разбила автомобиль. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

По информации милиции, вечером 8 февраля пьяная 31-летняя женщина находилась на улице Ленина. В это время к магазину на Opel Omega подъехал 34-летний местный житель. Он вышел из авто и направился в магазин, оставив ключи в замке зажигания. Женщина села в автомобиль, завела его и поехала. На ближайшем перекрестке она не справилась с управлением и совершила ДТП.

Когда хозяин Opel вышел из магазина и увидел, что его авто находится в другом месте, то обратился в милицию. Женщину задержали сотрудники ППСМ.

Следователи возбудили в отношении задержанной уголовное дело по ч. 1. ст. 214 УК Беларуси (Угон транспортного средства). Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.