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В Солигорске пешеход нарушил ПДД и обложил инспектора матом. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: Tut.by
Разбирательство за нарушение ПДД закончилось для пешехода уголовным делом,
Вечером 5 февраля в Солигорске 47-летний местный житель перешел дорогу на улице Железнодорожной в неположенном месте, поэтому его остановил сотрудник ГАИ. В ходе разбирательства выяснилось, что у нарушителя нет паспорта, а персональные данные, которые он назвал, не значились в базах. Мужчине предложили проехать в РОВД.
— Пешеход сел в служебный автомобиль лишь после предупреждения о применении в его отношении физической силы. Выражая недовольство по поводу задержания, мужчина неоднократно оскорбил милиционера — сначала в салоне машины, а затем и на подходе к райотделу, — проинформировали в МВД.
В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти.
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В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти.
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