Глава Минска рассказал, когда построят железную дорогу из столицы в аэропорт

Источник материала: Tut.by

Председатель Мингориспоклома Владимир Кухарев рассказал, что в нынешней пятилетке власти планируют построить железную дорогу в аэропорт. Об этом он заявил в интервью телеканалу « Беларусь 1 ». Вспоминаем, что это за проект.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В мае 2019 года Александр Лукашенко поручил правительству в сжатые сроки построить железную дорогу из Минска в Национальный аэропорт через индустриальный парк «Великий камень». Но, судя по документам, только проектирование будет идти три года — с 2021 по 2024-й. Решение же о сроках строительства планировали принять после разработки проектной документации.

Но вчера председатель Мингорисполкома сообщил, что построить железную дорогу планируют в этой пятилетке — то есть до конца 2025 года.

Где будет проходить дорога?

Железная дорога должна пройти по существующему пути от станции Минск-Пассажирский через Колодищи до станции Городище, после которой в сторону аэропорта планируют достроить 18 км новых железнодорожных путей. Перед аэропортом также предусмотрен остановочный пункт «Великий камень».





Протяженность всего маршрута — около 41 километра. Ориентировочное время в пути — 30 минут.

Что для этого надо сделать?

Для этого на участке Степянка — Городище предпроектными решениями предусмотрено строительство третьего, главного, железнодорожного пути вдоль существующих двух главных путей. Надо будет также расширить мосты, путепроводы и удлинить водопроводные трубы.

На участке Городище (остановка Слобода) — Национальный аэропорт Минск предусмотрено строительство однопутного участка железной дороги с правой стороны от автомобильной трассы М-2 в сторону аэропорта. Тут тоже надо строить железнодорожные путепроводы через автомобильные дороги и мосты через реку Уша.

Конечная остановка «Национальный аэропорт Минск» будет расположена в одном уровне с дорогой М-2 с правой стороны от въезда на автомобильную эстакаду аэропорта.

Сколько это стоит и у кого хотели брать деньги?

Размер инвестиций на объект оценивался в 100 млн долларов. Из них 40 млн закладывалось на покупку трех поездов.

В конце 2019 года правительство Беларуси предложило Всемирному банку принять участие в финансировании этого проекта.