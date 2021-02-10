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Глава Минска рассказал, когда построят железную дорогу из столицы в аэропорт
Источник материала: Tut.by
Председатель Мингориспоклома Владимир Кухарев рассказал, что в нынешней пятилетке власти планируют построить железную дорогу в аэропорт. Об этом он заявил в интервью телеканалу «
В мае 2019 года Александр Лукашенко
Но вчера председатель Мингорисполкома сообщил, что построить железную дорогу планируют в этой пятилетке — то есть до конца 2025 года.
Где будет проходить дорога?
Железная дорога должна пройти по существующему пути от станции Минск-Пассажирский через Колодищи до станции Городище, после которой в сторону аэропорта планируют достроить 18 км новых железнодорожных путей. Перед аэропортом также предусмотрен остановочный пункт «Великий камень».
Протяженность всего маршрута — около 41 километра. Ориентировочное время в пути — 30 минут.
Что для этого надо сделать?
Для этого на участке Степянка — Городище предпроектными решениями предусмотрено строительство третьего, главного, железнодорожного пути вдоль существующих двух главных путей. Надо будет также расширить мосты, путепроводы и удлинить водопроводные трубы.
На участке Городище (остановка Слобода) — Национальный аэропорт Минск предусмотрено строительство однопутного участка железной дороги с правой стороны от автомобильной трассы М-2 в сторону аэропорта. Тут тоже надо строить железнодорожные путепроводы через автомобильные дороги и мосты через реку Уша.
Конечная остановка «Национальный аэропорт Минск» будет расположена в одном уровне с дорогой М-2 с правой стороны от въезда на автомобильную эстакаду аэропорта.
Сколько это стоит и у кого хотели брать деньги?
Размер инвестиций на объект оценивался в 100 млн долларов. Из них 40 млн закладывалось на покупку трех поездов.
В конце 2019 года правительство Беларуси
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