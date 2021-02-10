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Преподавателя БГУ по юридической этике, в квартиру которого ворвались силовики, обвинили в нецензурной брани

10.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

И дали ему 15 суток. На суде он рассказал про жестокое задержание, со ссылкой на «Вясну» пишет TUT.BY.

Преподавателя БГУ по юридической этике, в квартиру которого ворвались силовики, обвинили в нецензурной брани

Ярослав Кот. Фото: advisers.by

Преподавателя кафедры криминологии БГУ Ярослава Кота задержали 9 февраля, в его квартире провели обыск. После его доставили на Окрестина, а 10 февраля его дело по ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) КоАП Беларуси рассмотрели в суде.

На процессе стало известно, что его обвиняют в мелком хулиганстве: 9 февраля он якобы ругался в подъезде своего дома. Согласно протоколу, Ярослав «намеренно из хулиганских побуждений начал выражать недовольство работой сотрудников милиции, говорил на повышенных тонах и обращался к сотрудникам со словами «фашисты, палачи».

Ярослав Кот в суде рассказал свою версию событий. По его словам, в 12.10 в дверь начали интенсивно звонить. Он подошел к двери, чтобы посмотреть, кто там, но дверной глазок был закрыт. Когда он приоткрыл дверь, на него накинулись. Испугавшись, он стал кричать соседям, чтобы те вызвали милицию. Люди, которые его задерживали были в черной одежде, масках и кепках. После его повалили на пол, а затем надели наручники.

По какой причине у него дома был проведен обыск, на суде не говорилось.

Преподавателя признали виновным в мелком хулиганстве. Ему назначили 15 суток ареста.

Ярослав Кот работает в должности старшего преподавателя на кафедре криминологии в БГУ, он читает лекции и ведет практические занятия по юридической этике. Сотрудничает с сотнями организаций по всему миру, в том числе с Минздравом, Министерством образования и Следственным комитетом Беларуси.

 В качестве приглашенного лектора выступает в вузах Великобритании, Венгрии, России, Дании, Чехии, Польши и других странах. Автор более 100 книг и статей о бизнесе, этике и так далее. Кроме того, Ярослав Кот — основатель сообщества разработчиков игр Belgamedev и руководитель белорусского отделения Международной ассоциации разработчиков игр, профессор в бизнес-школе ИПМ.

 
 
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И дали ему 15 суток. На суде Ярослав Кот рассказал про жестокое задержание.
 
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