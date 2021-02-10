|
В Березовском районе хотят создать промышленный кластер
Источник материала: Партизан
Международный проект по созданию инициативы «Березовский промышленный кластер» реализуется местным фондом содействия устойчивому развитию территорий «Партнерство в действии».
Фонд стал одним из победителей конкурса инициатив проекта международной технической помощи «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским союзом (ЕС) и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь.
Как сообщил
«Планом инициативы предусмотрено проведение ряда обучающих мероприятий, направленных на развитие и усиление конкурентоспособности каждого из партнеров», – рассказал Анатолий Белецкий.
Для повышения потенциала участников создаваемого кластера с привлечением экспертов будет разработана Стратегия развития «Березовского промышленного кластера» на среднесрочную перспективу.
Как ожидают инициаторы создания кластера, это позволит освоить выпуск востребованной инновационной продукции – линейку электрических и газовых котлов.
«Мы планируем, что представители промышленных предприятий района с разной формой собственности положительно оценят преимущества такой модели сотрудничества и присоединятся к создаваемому впервые в масштабах Брестской области промышленному кластеру», – отметил Анатолий Белецкий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный проект по созданию инициативы «Березовский промышленный кластер» реализуется местным фондом содействия устойчивому развитию территорий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)