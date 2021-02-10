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Расколбас на несколько миллионов: подробности роскошной свадьбы известного телеведущего

10.02.2021 15:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ведущий «Пятницы» Константин Ивлев женится! Телеканал покажет свадьбу главного шефа страны в эфире 25 марта.

Расколбас на несколько миллионов: подробности роскошной свадьбы известного телеведущего

Фото: пресс-служба «Пятницы»

Константин Ивлев сделал предложение своей невесте Валерии Куденковой еще 21 января в первом выпуске нового сезона реалити-шоу «Четыре свадьбы».

Он записал видеообращение к Валерии со словами:

«Лера, я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была та единственная, о которой поет Баста: «Найти свою одну единственную». Лер, пожалуйста, ну пожалуйста, выйди за меня замуж, а? Давай сыграем свадьбу, зажжем, как мы это любим».


14 февраля в одном из московских ЗАГСов пройдет регистрация брака, а в марте молодожены отправятся на родину невесты в Тамань. Там планируется двухдневное гуляние в казачьем стиле: с венчанием в церкви, блюдами народной кухни, казачьими танцами и концертом популярных артистов. По предварительным расчетам все это обойдется в несколько миллионов рублей.

«Что такое свадьба? Свадьба – это прекрасный праздник, где все напиваются, гульбанят. Да, у меня тоже будет все нескромно! Но все, как мы любим – со вкусом, весельем, расколбасом. Есть такой замечательный фильм «Горько». И нет, мы не будем делать «Горько-2». Мы сделаем «Горько в кубе». Так что, наблюдайте обязательно. Это будет супервесело, круто и бесшабашно» – заявил жених Дни.ру.
 
 
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Константин Ивлев сделал предложение своей невесте Валерии Куденковой еще 21 января.
 
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