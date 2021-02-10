Источник материала: UDF





Фото: пресс-служба «Пятницы»

«Лера, я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была та единственная, о которой поет Баста: «Найти свою одну единственную». Лер, пожалуйста, ну пожалуйста, выйди за меня замуж, а? Давай сыграем свадьбу, зажжем, как мы это любим».

Дни.ру . «Что такое свадьба? Свадьба – это прекрасный праздник, где все напиваются, гульбанят. Да, у меня тоже будет все нескромно! Но все, как мы любим – со вкусом, весельем, расколбасом. Есть такой замечательный фильм «Горько». И нет, мы не будем делать «Горько-2». Мы сделаем «Горько в кубе». Так что, наблюдайте обязательно. Это будет супервесело, круто и бесшабашно» – заявил жених

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Расколбас на несколько миллионов: подробности роскошной свадьбы известного телеведущего Константин Ивлев сделал предложение своей невесте Валерии Куденковой еще 21 января.

сделал предложение своей невестееще 21 января в первом выпуске нового сезона реалити-шоу «Четыре свадьбы».Он записал видеообращение к Валерии со словами:14 февраля в одном из московских ЗАГСов пройдет регистрация брака, а в марте молодожены отправятся на родину невесты в Тамань. Там планируется двухдневное гуляние в казачьем стиле: с венчанием в церкви, блюдами народной кухни, казачьими танцами и концертом популярных артистов. По предварительным расчетам все это обойдется в несколько миллионов рублей.