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Этот симптом говорит об опасной болезни печени: срочно к врачу!

10.02.2021 15:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Этот симптом говорит об опасной болезни печени: срочно к врачу!
Коллаж: РБК-Украина
Медики назвали опасный симптом, который может указывать на серьезные проблемы с печенью. При каких признаках нужна немедленная госпитализация, а какие симптомы указывают, что следует призадуматься о проблемах с органом и начать своевременную терапию - читайте далее в материале.

Об опасных симптомах, которые могут указывать на болезни печени, пишет Еxpress.

Если в клетках печени происходит накопление жира, тогда врачи диагностируют жировой гепатоз. Он может быть связан с наличием лишних килограммов и даже с высоким давлением. Как правило, симптомы проявляются на последних стадиях, и человек может даже не подозревать о наличии болезни.

При легкой форме жирового гепатоза болезнь не дает симптомов, а на второй стадии - происходит рубцевание печени, которое может закончиться циррозом.

Эксперты предупреждают, если начинается рвота с кровью - срочно вызывайте «скорую». Этот симптом может говорить о внутреннем кровотечении и прямой угрозе жизни.

Среди признаков болезни печени врачи также выделяют следующие:



- потемнение мочи,

- пожелтение кожи и глазных яблок,

- отек нижней части живота,

- испражнение черного цвет с неприятным запахом,

- спутанность сознания или нарушение памяти,

- зуд на некоторых участках кожи.
 
 
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При легкой форме жирового гепатоза болезнь не дает симптомов.
 
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