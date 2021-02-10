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Среди признаков болезни печени врачи также выделяют следующие:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Этот симптом говорит об опасной болезни печени: срочно к врачу! При легкой форме жирового гепатоза болезнь не дает симптомов.

Об опасных симптомах, которые могут указывать на болезни печени, пишет Еxpress.Если в клетках печени происходит накопление жира, тогда врачи диагностируют жировой гепатоз. Он может быть связан с наличием лишних килограммов и даже с высоким давлением. Как правило, симптомы проявляются на последних стадиях, и человек может даже не подозревать о наличии болезни.При легкой форме жирового гепатоза болезнь не дает симптомов, а на второй стадии - происходит рубцевание печени, которое может закончиться циррозом.Эксперты предупреждают, если начинается рвота с кровью - срочно вызывайте «скорую». Этот симптом может говорить о внутреннем кровотечении и прямой угрозе жизни.- потемнение мочи,- пожелтение кожи и глазных яблок,- отек нижней части живота,- испражнение черного цвет с неприятным запахом,- спутанность сознания или нарушение памяти,- зуд на некоторых участках кожи.