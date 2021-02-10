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Учёные сообщили, как раскрыть обман по голосу

10.02.2021 15:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Учёные сообщили, как раскрыть обман по голосу
Иллюстративное фото
Серия экспериментов, проведённая специалистами из лаборатории науки и технологии для музыки и звука, при поддержке коллег лаборатории перцептивных систем, США помогла учёным разобраться, как по разговору человека понять: правду говорит ваш собеседник, или лжёт. Информацией на данную тему поделилось издание LIVE24.

Как оказалось для правдивой информации характерны высокая скорость речи с постепенным снижением тона в конце каждого тона и увеличением интенсивности звука в его середине.

“Быстрая речь с повышением интонации в конце каждого слова поможет вам выглядеть наиболее убедительно в глазах вашего собеседника”, – поделились исследователи.


Причём, как утверждают эксперты, воспользоваться данной формулой может любой человек, независимо от национальности. Главным фактором при разговоре является соблюдение основных правил интонации при разговоре. Чтобы вас воспринимали как честного и уверенного в себе человека – научитесь говорить быстро, усиливая тон в середине слова, но не забывайте при этом понижать интонацию в конце.
 
 
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Для правдивой информации характерны высокая скорость речи с постепенным снижением тона.
 
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