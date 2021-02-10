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“Быстрая речь с повышением интонации в конце каждого слова поможет вам выглядеть наиболее убедительно в глазах вашего собеседника”, – поделились исследователи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учёные сообщили, как раскрыть обман по голосу Для правдивой информации характерны высокая скорость речи с постепенным снижением тона.

Как оказалось для правдивой информации характерны высокая скорость речи с постепенным снижением тона в конце каждого тона и увеличением интенсивности звука в его середине.Причём, как утверждают эксперты, воспользоваться данной формулой может любой человек, независимо от национальности. Главным фактором при разговоре является соблюдение основных правил интонации при разговоре. Чтобы вас воспринимали как честного и уверенного в себе человека – научитесь говорить быстро, усиливая тон в середине слова, но не забывайте при этом понижать интонацию в конце.