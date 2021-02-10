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Учёные сообщили, как раскрыть обман по голосу
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как оказалось для правдивой информации характерны высокая скорость речи с постепенным снижением тона в конце каждого тона и увеличением интенсивности звука в его середине.
“Быстрая речь с повышением интонации в конце каждого слова поможет вам выглядеть наиболее убедительно в глазах вашего собеседника”, – поделились исследователи.
Причём, как утверждают эксперты, воспользоваться данной формулой может любой человек, независимо от национальности. Главным фактором при разговоре является соблюдение основных правил интонации при разговоре. Чтобы вас воспринимали как честного и уверенного в себе человека – научитесь говорить быстро, усиливая тон в середине слова, но не забывайте при этом понижать интонацию в конце.
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Для правдивой информации характерны высокая скорость речи с постепенным снижением тона.
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