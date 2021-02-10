|
В Минфине рассматривают возможность введения нового налога
Источник материала: UDF
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
«Это глобальный тренд: сейчас идут дискуссии на площадке ОЭСР о создании наднационального налога, который распределялся бы потом между различными странами. Но пока в этом направлении нет ощутимого прогресса, поэтому отдельные страны, такие как Италия, Испания, Англия и Франция, самостоятельно вводят цифровой налог на своих территориях», — приводит его слова РИА Новости.
Алексей Сазанов отметил, что Минфин изучит опыт других стран в этой сфере, после чего примет решение о целесообразности введения такого налога.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказал российским властям претензии из-за проводимой в стране налоговой политики, которая привела к тому, что за год закрылось более миллиона бизнесов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас идут дискуссии на площадке ОЭСР о создании наднационального налога.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)