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В Минфине рассматривают возможность введения нового налога

10.02.2021 15:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минфине рассматривают возможность введения нового налога
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Алексей министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что его ведомство рассматривает возможность обложить налогом прибыль крупных компаний, оказывающих услуги в интернете и не имеющих представительства в России.

«Это глобальный тренд: сейчас идут дискуссии на площадке ОЭСР о создании наднационального налога, который распределялся бы потом между различными странами. Но пока в этом направлении нет ощутимого прогресса, поэтому отдельные страны, такие как Италия, Испания, Англия и Франция, самостоятельно вводят цифровой налог на своих территориях», — приводит его слова РИА Новости.


Алексей Сазанов отметил, что Минфин изучит опыт других стран в этой сфере, после чего примет решение о целесообразности введения такого налога.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказал российским властям претензии из-за проводимой в стране налоговой политики, которая привела к тому, что за год закрылось более миллиона бизнесов.
 
 
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Сейчас идут дискуссии на площадке ОЭСР о создании наднационального налога.
 
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