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Это грязно! Бузова рассказала о новом ударе после разрыва с Давой
10.02.2021 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская ведущая Ольга Бузова переживает не лучшие времена: после разрыва с блогером Давидом Манукяном звезда столкнулась с серьезной проблемой.
Совсем недавно Бузова была в гармонии с собой: признавалась в любви избраннику на Мальдивах, делилась многообещающими планами на будущее и готовилась к торжеству в честь 35-го дня рождения. Но на вечеринку она пришла уже в статусе холостячки: звезда рассталась с бойфрендом на глазах у всех подписчиков.
После разрыва ведущая попыталась прийти в себя, но ее поджидало еще одно испытание: Бузова рассказала о том, что ее страницу в Instagram атаковали боты.
Больше всего пострадали фанатские аккаунты звезды: из-за проделок хейтеров певица потеряла несколько страниц и лишилась огромного количества фолловеров.
© Sputnik / Григорий Сысоев
"Это грязно. Остановитесь, пожалуйста. Нельзя так поступать", – со слезами на глазах высказалась звезда.
Бузова намекнула, что знает имена главных злопыхателей и попросила подписчиков защитить свои профили.
Манукян также пытается отойти от разрыва с "поющей ведущей", но пока только
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Судя по всему, в жизни "поющей ведущей" началась черная полоса: расставание с возлюбленным, клиника, а теперь и атака ботов в соцсетях.
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