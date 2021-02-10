Пьяная жительница Сморгони угнала машину и почти сразу попала в аварию

Источник материала: ОНТ

В Сморгони женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, угнала чужую машину и попала в аварию. Об этом рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Все началось с того, как к одному из местных магазинов подъехал автомобиль марки «Опель». Водитель, который планировал отойти ненадолго, не стал запирать машину и оставил ключи в замке зажигания. Заметившая это 31-летняя местная жительница воспользовалась ситуацией и угнала машину. Однако далеко отъехать не успела: на ближайшем перекрестке авто вылетело с дороги.

Подозреваемая задержана. Оказалось, она была пьяна. Сообщается, что судимостей женщина не имеет, однако ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей, так как совершала административные правонарушения.

Возбуждено уголовное дело за угон автомобиля.





Фото скриншот видео УВД Гродненского облисполкома

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