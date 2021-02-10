В Техасе нашли и вернули хозяевам собаку, пропавшую перед ураганом в 2017 году

Источник материала: ОНТ

В Техасе (США) с хозяевами воссоединилась собака, которая пропала в 2017 году за несколько дней до урагана «Харви». Об этом информирует Fox News.

Пес Мэдди потерялся, когда его хозяева переезжали из одного района города Хьюстон в другой. У питомца был вживленный микрочип, но у семьи после переезда не получалось обновить сведения о местоположении Мэдди. Поиски собаки, тем не менее, продолжались.

Животное было найдено 6 февраля 2021 года волонтерами организации The Forgotten Pet Advocates. Собака бродила по улице в одиночку.

Сотрудники организации использовали специальную программу, помогающую найти владельцев животных с неработающими вживленными микрочипами. Хозяева Мэдди были найдены в течение 24 часов. Собака вернулась в семью.

Фото: The Forgotten Pet Advocates

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