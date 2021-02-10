ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Техасе нашли и вернули хозяевам собаку, пропавшую перед ураганом в 2017 году

10.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Техасе нашли и вернули хозяевам собаку, пропавшую перед ураганом в 2017 году

В Техасе (США) с хозяевами воссоединилась собака, которая пропала в 2017 году за несколько дней до урагана «Харви». Об этом информирует Fox News.

Пес Мэдди потерялся, когда его хозяева переезжали из одного района города Хьюстон в другой. У питомца был вживленный микрочип, но у семьи после переезда не получалось обновить сведения о местоположении Мэдди. Поиски собаки, тем не менее, продолжались.

Животное было найдено 6 февраля 2021 года волонтерами организации The Forgotten Pet Advocates. Собака бродила по улице в одиночку.

Сотрудники организации использовали специальную программу, помогающую найти владельцев животных с неработающими вживленными микрочипами. Хозяева Мэдди были найдены в течение 24 часов. Собака вернулась в семью.

Фото: The Forgotten Pet Advocates

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Техасе (США) с хозяевами воссоединилась собака, которая пропала в 2017 году за несколько дней до урагана «Харви». Об этом информирует Fox News. Пес Мэдди потерялся,...
 
Новости дня
Новости разные
 
NASA отправит к Луне первые модули будущей станции не ранее мая 2024 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by